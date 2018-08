Maia Laguta spune că nu a cedat Piața Marii Adunări Naționale nimănui, asta în condițiile în care ea și PLDM au depus solicitare la primărie pentru a petrece manifestații pentru astăzi în PMAN iar ulterior s-a decis ca aceste acțiuni să se petreacă concomitent în Piață.

„Eu când am venit azi dminieață și am văzut bardacul care se petrece am refuzat să particip la acest circ. Nu am cedat locul nimănui. Dar când am văzut că partidele despart oamenii și fac dezordinea care a o fac eu am refuzat să mai fac manifestația pe care o aveam preconizată”, a declarat Maia Laguta pentru Deschide.MD.