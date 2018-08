Aflată la New York pentru ultimul turneu de Grand Slam al anului, US Open, Simona Halep are parte de tot felul de surprize de la sponsorii ei.

Constanțeancă a mers pe 5th Avenue, acolo unde Hublot își are sediul, și a primit un ceas în valoare de 66.000 de euro. Este vorba despre un model Big Bang 39 mm One Click Sapphire Diamonds.

Simona s-a fotografiat cu ceasul la mâna stângă, mulțumindu-le celor de la Hublot pentru surpriza primită.

Liderul mondial din WTA își va afla în această seară adversarele de la ultimul turneu major al sezonului, US Open, care se desfășoară în perioada 27 august – 9 septembrie la Flushing Meadows, New York.