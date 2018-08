Membrii și simpatizanți ai Partidului Unității Naționale au fost astăzi prezenți în fața ambasadelor Rusiei și Germaniei din Chișinău, unde au derulat o acțiune de comemorare și condamnare a pactului Ribbentrop-Molotov, semnat în urmă cu 79 de ani și în urma căruia Basarabia a fost ocupată de Rusia.

Începând cu ora 10:00, cei prezenți la eveniment au ajuns în fața ambasadei Federației Ruse din Chișinău, fiind înarmați cu drapele tricolore și pancarte prin care și-au exprimat dezacordul față de ocupația rusă, existentă și în prezent în Transnistria.

„Două regimuri criminale, conduse de doi criminali - Stalin și Hitler - au semnat Pactul Ribbentrop - Molotov. Ca urmare a acestui pact, a avut loc raptul din 1940, când Basarabia a fost ocupată de Armata sovietică”, a declarat Anatol Șalaru, președintele executiv al PUN.

„R. Moldova este crreația acestui pact, este o țară artificială, care nu are viitor dacă nu va reveni la România. De asta am venit aici, în fața Ambasadei Rusiei, ca să le amintim că ei sunt autorii acestei situații și continuă să mențină această stare gri. Împreună cu toți colegii mei vom merge și la Ambasada Germaniei, să îi rugăm să sprijine Unirea cu România, așa cum și noi am sprijinit căderea Zidului Berlinului”, a mai precizat Șalaru.

În ce privește participarea și a altor actori politici la astfel de manifestații, președintele executiv al PUN a precizat că „am invitat și celelalte partide - PL, PAS, PPDA, PLDM, dar nu ne-au răspuns. Cu părere de rău, unii consideră că e mai bine să protestesteze la Ambasada României, în loc să protesteze la cea a Rusiei”.

Participanții au strigat sloganuri ca „Armata rusă, afară”, „Rusia, nu uita, Basarabia nu-i a ta”, „Trăiască, trăiască, trăiască și-nflorească Moldova, Ardealu și Țara Românească”, după care s-au deplasat la Ambasada Germaniei din Chișinău.

Ajunși în fața reprezentanței diplomatice germane, manifestanții au afișat pancarte prin care se amintea de unificarea Germaniei. „Zidul Berlinului a căzut, va cădea și granița de la Prut”, se scria pe o asemenea pancartă.

ppAmintim că azi se împlinesc 79 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop - Molotov, care a avut ca finalitate ocupația rusă în Basarabia românească.