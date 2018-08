Compania Fly One vine cu precizări în legătură cu informațiile apărute în presă, despre faptul că ar avea interdicție în spațiul aerian al Rusiei. Ei spun că informația a fost interpretată eronat și nu corespunde realității.



Fly One afirmă că neclaritățile au fost depășite acum o luna și au ținut doar de rotația aeronavelor. Compania continuă colaborarea cu Autoritățile Aeronautice ale Federației Ruse și nu întămpină careva restricții din partea lor.



Astfel, toate cursele către Federația Rusă se desfășoară conform orarului stabilit și fără careva abateri:



- Chișinău-Moscova-Chișinău, 3 zboruri pe zi;

- Chișinău-St.Peterburg-Chișinău, luni și vineri;

- Chișinău-Voronej-Chișinău, în fiecare luni.



Agenția de presă IPN a publicat astăzi un articol în care spune că autoritățile Federației Ruse au impus unele restricții companiilor aeriene care au aeronave contractate în regim de Wet Lease, în special interzicerea zborurilor acestor aeronave în spațiul aerian al Federației Ruse. Printre acestea s-ar număra și compania Fly One. Din acest motiv, navele care operau cursele în Federația Rusă vor fi redirecționate către alte destinații, lucru care va cauza rețineri pentru o perioadă scurtă de timp.