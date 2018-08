Tânărul din Leova care a vrut să-şi vândă un rinichi pentru a-și cumpăra o casă în Chișinău este cântăreț de manele. Acum patru ani el a participat la emisiunea „Moldovenii au talent”, unde s-a ales cu doi de NU din partea juriului (Mihai Ciobanu și Tania Cerga) și un DA din partea lui Nicu Țărnă.

Pe atunci, tânărul spunea - în interviul său de prezentare - că vrea să își cumpere pământ, pe care să pună o livadă de nuci.

Tot atunci Matei spunea că mama lui este decedată, iar tatăl său este consumator de băuturi alcoolice.

„Vreau să arăt că pot să fiu apreciat, că am dar de la Dumnezeu. Dacă nu am să trec, am să muncesc în continuare ca să arăt la o țară întreagă că am talent”, spunea el atunci.

Timp de câteva luni, tânărul din raionul Leova, sfătuit de un consătean, a avut intenția de a-și vinde un organ pentru o sumă de bani, făcând public pe mai multe rețele de socializare anunțul. Scopul acestuia era de a-și procura un apartament în mun.Chișinău.

-- În acest sens, Centrul pentru combaterea traficului de persoane (CCTP) a IGP a inițiat o cauză penală în scopul stabilirii tuturor circumstanțelor. De asemenea, au fost întreprinse acțiuni preventive pentru ca victima să nu recurgă la asemenea gest. Astfel, conducerea CCTP a mers la Leova pentru a discuta cu bărbatul și al anunța despre pericolul la care se expune.

Ca urmare a discuțiilor, bărbatul a mulțumit polițiștilor pentru deschidere și înțelegere, iar toate anunțurile făcute publice au fost șterse.