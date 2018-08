Primăria Chișinău anunță că persoanele socialmente vulnerabile din municipiu pot beneficia de o masă gratuită pe zi, în cadrul cantinelor sociale din oraş. Cuantumul alocației zilnice de hrană pentru beneficiarii cantinelor sociale în anul curent va fi de 28 lei (fără TVA) pentru fiecare persoană.

Consiliul municipal Chişinău a aprobat recent un nou Regulament cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului de alimentare cu prânzuri pentru persoanele socialmente vulnerabile din municipiul Chișinău.



Pot beneficia de prânzuri gratuite următoarele categorii de cetăţeni:

a) persoanele socialmente vulnerabile, ale căror venituri lunare nu depășesc suma de 3000 lei;

b) pensionarii după limita de vârstă și persoanele cu dizabilități, a căror pensie este mai mică de 3000 lei;

c) persoanele fără domiciliu, fără susținători legali, fără venituri sau cu venituri mici;

d) familiile cu mulți copii, monoparentale și din alte familii considerate socialmente vulnerabile în baza anchetei sociale întocmite de Direcțiile asistență socială etc.



Pentru a beneficia de prânz gratuit, solicitanţii vor depune în adresa Direcţiilor asistenţă socială de sector o cerere, însoţită de următoarele acte:

a) actul de identitate;

b) legitimația de pensionar, cu indicarea mărimii pensiei;

c) certificatul de divorț, după caz;

d) certificatul de salariu de la locul de muncă cu indicarea mărimii salariului net, după caz;

e) ancheta socială.



Listele beneficiarilor Serviciului de alimentare cu prânzuri se vor perfecta lunar, până la data de 25 a lunii curente. De menţionat că unele persoane socialmente vulnerabile care din motive obiective nu se pot deplasa la sediul cantinei sociale vor beneficia de livrarea gratuită la domiciliu a hranei.

Numărul estimativ de beneficiari ai Serviciului de alimentare cu prânzuri este de 1200 persoane.