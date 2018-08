În perioada 15 august – 30 septembrie curent, Up Moldova va emite GRATUIT cardurile de masă Up pentru toți angajatorii care comandă cea mai inovativă și sigură soluție pentru dezvoltarea afacerii, prin motivarea și recompensarea suplimentară a angajaților.

Up Moldova inovează în piața din Republica Moldova și oferă soluții moderne de motivare și loializare a angajaților, cea mai eficientă soluție fiind livrată cu ajutorul cardului de masă. Primul instrument electronic pentru a recompensa și a încuraja echipa – cardul de masă Up -, pune la dispoziția clienților și beneficiarilor săi cel mai mare număr de locații unde poate fi folosit, iar angajatorii,care își propun să crească performanța companiei, pot comanda acum GRATUIT cardurile de masă Up.

Dumitru Cozmolici, director general Up Moldova:”Cardurile de masă Up sunt o soluţie excelentă pentru angajatori, așa cum sumele acordate sub această formă beneficiază de deduceri fiscale considerabile, iar venitul constant pentru cheltuielile alimentare oferit angajaților îi face mai motivați la locul de muncă. Clienții noștri preferă în proporție de 99 la sută tichetele de masă pe card. Acest instrument este mai comod de utilizat, permite plăţi cu fracţii din suma unui tichet de masă şi oferă acces rapid la sumele încărcate de angajator. Un alt avantaj al acestui beneficiu extra-salarial pe card vizează flexibilitatea sumelor oferite. Dacă în cazul tichetelor pe suport de hârtie magazinele nu pot oferi rest la cumpărăturile făcute și trebuie folosit în totalitate la o singură rundă de cumpărături, cu cardul de masă electronic Up restul rămâne pe card și poate fi utilizat ulterior.”

Cardul de masă Up Moldova, dezvoltat sub licența MasterCard aduce beneficii considerabile tuturor – angajatorilor, angajaților și comercianților parteneri. Împreună cu Up Moldova, angajatorii cresc motivația și performanța echipei, reduc absenteismul și optimizează bugetul companiei. Totodată, cu acest beneficiu extra-salarial, angajatorul economisește timp și reduce cheltuielile logistice:

cardurile sunt comandate și distribuite o dată la 4 ani;

angajaţii sunt permanent informaţi despre soldul și tranzacţiile efectuate cu cardul de masă, prin intermediul platformelor web şi a aplicaţiei mobile pe care Up Moldova le oferă;

beneficiază de scutiri de la plata taxelor salariale;

crește motivația și performanța echipei, angajații fiind motivați să nu lipsească pentru că tichetele de masă se acordă doar pentru zilele de muncă efectuate.

Pentru angajați, beneficiile cardului de masă Up înseamnă:

putere de cumpărare mai mare, printr-o sumă alocată special pentru plata prânzului sau a produselor alimentare ce contribuie la asigurarea unui nivel de trai mai bun și creșterea calității alimentației;

plăți efectuate în siguranță și rapid, prin tehnologia contactless;

utilizarea unui suport modern, simplu și sigur, cardul fiind emis sub însemnele MasterCard;

libertate de alegere: achiziționează de orice sumă doresc, utilizând și fracții din valoarea tichetului electronic, din locaţiile partenere.

Comercianților parteneri cardul de masă Up le oferă:

creşterea clientelei, prin atragerea de noi clienți, care anterior nu procurau alimente din magazinele lor;

creșterea vânzărilor și fidelizarea clienților;

vizibilitate crescută și recunoaștere locală, ca o rețea care îmbrățișează inovația și răspunde pozitiv proiectelor guvernamentale.

Pentru a comanda GRATUIT cardurile de masă Up Moldova, apelează acum la 022 024 020 sau lasă-ne un mesaj pe adresa [email protected] și fii cu un pas înaintea celorlalți.

Despre Up Moldova

Grupul Up conectează indivizi, companii și teritorii dezvoltând platforme de gestiune și tranzacționale ce contribuie la starea de bine și performanță. Up concepe soluții integrate ce răspund nevoilor diferitelor segmente cărora se adresează. Simplifică accesul la alimentație, cultură, timp liber, educație, ajutor social, gestiunea cheltuielilor profesionale și animarea dispozitivelor de recompensare și fidelizare. În octombrie 2017, Up și-a demarat activitatea în Moldova, prin filiala Up Moldova, și este prezent la nivel internațional în 19 țări, zi de zi alături de cei 25 de milioane de beneficiari Up.

www.upmoldova.md

