Poliţiştii de frontieră ieşeni efectuează cercetări cu privire la bărbat depistat la controlul de frontieră conducând un microbuz, deşi avea suspendat dreptul de a conduce autovehicule.

În data de 14 iunie, în jurul orei 13.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pentru a intra în România, conducând un microbuz marca Mercedes, înmatriculat în Republica Moldova, Nicolae C., cetățean din R. Moldova, în vârstă de 26 de ani.

Cu ocazia controlului de frontieră, s-a constat că moldoveanul are dreptul de a conduce suspendat, deoarece în data de 24.05.2017 i s-a intocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

Cu privire la cele constatate, Nicolae C. a declarat că a crezut că i-a expirat perioada de suspendare de pe teritoriul României.

Poliţiştii de frontieră români efectuează cercetări în cauză pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată.