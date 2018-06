Ambasadorul României în Republica Moldova, E.S. Daniel Ioniță, și Ambasadorul Marii Britanii la Chișinău, E.S. Lucy Joyce, au dat startul vineri, 15 iunie 2018, celei de-a treia ediție a turului ciclist #HospiceBikeTour2018, un tur pe bicicletă pe traseul Chișinău - Soroca - lași -Lacul Bicaz - Sighișoara – Brașov.

Acest eveniment face legătura Hospices of Hope Moldova cu centrul Hospice Casa Speranței din Brașov, România, contribuind astfel la creșterea gradului de conștientizare și responsabilizare cu privire la promovarea serviciilor de îngrijire paliativă.

În discursul rostit la linia de start, Ambasadorul Daniel Ioniță a evidențiat implicarea Ambasadei României în susținerea cauzelor caritabile, precum și simbolismul acestui traseu în anul aniversar al Centenarului Marii Uniri, care permite participanților să se familiarizeze cu atracțiile turistice din România și Republica Moldova.

Menționăm că #HospiceBikeTour este un eveniment ajuns la cea de-a treia ediție. În acest an, cei 25 de participanți vor parcurge aproximativ 750 de km, în 5 zile.

Hospices of Hope este o organizație Britanică de caritate care a dedicat mai bine de 25 de ani dezvoltării eficiente și active a Serviciilor de Îngrijire Paliativă în Sud-Estul Europei. Prezentă în Republica Moldova încă din 2008, Hospices of Hope Moldova dezvoltă activ , începând cu 2017, Rețeaua Națională de Servicii de Îngrijire Paliativă Hospices of Hope – prima de acest gen din Republica Moldova.

La momentul actual din acestă rețea fac parte cinci echipe mobile multi-disciplinare care prestează servicii gratuite pentru beneficiari în raioanele Orhei, Soroca și Ocnita, iar începând cu 1 Iulie 2018 în raioanele Cahul și Taraclia.