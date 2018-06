Preeșdintele Parlamentului Andrian Candu, a recunoscut într-un interviu acordat publicației ucrainene cenzor.ua, că cele patru protocoale semnate cu transnistrenii au fost posibile datorită unei înțelegeri prealabile între Vlad Plahotniuc și Victor Gușan (liderul concernului Sheriff și conducătorul de facto al regiunii separatiste).

Candu a spus că, urmare a întâlnirii dintre Plahotniuc și Gușan, s-a stabilit crearea unor grupuri de lucru care aveau să elaboreze cele patru protocoale, însă toate acțiunile trebuiau să aibă loc în mod discret. Oficialul mai spus că ceilalți participanți în formatul „5+2” au fost șocaţi când Chișinăul și Tiraspolul i-au anunțat că au găsit soluții pentru cele patru probleme vizate.

„Voi spune mai mult, am obținut rezultate bune datorită faptului că am ieșit din negocierile Rusiei, în primul rând. Primele discuții au fost între Plahotniuc și Gușan despre necesitatea găsirii unei soluții. Ca să creăm oficial comitete și grupuri de experți, dar vom lucra "discret". Adică fără publicitate. Experții și grupurile guvernamentale din ambele părți s-au întâlnit, dar au lucrat într-o atmosferă confidențială. Și când protocoalele au fost gata, evident nesemnate, au fost pregătite toate deciziile și, cu două săptămâni înainte de întâlnirea de la Viena, am spus: "Gata, noi am găsit soluții!". Și apoi am informat deja toți membrii formatului 5+2 (Moldova și Transnistria - părțile implicate în conflict, OSCE, Rusia și Ucraina - mediatorii, observatorii UE și SUA, - n.r). Toți au fost în șoc, mai ales rușii”, a declarat Candu în interviul citat.