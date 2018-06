Andrian Candu i-a adus critici dure liderului PAS Maia Sandu, acuzând că spune minciuni societății și partenerilor de dezvoltare. Potrivit lui, Maia Sandu a criticat „orice început bun realizat de Guvernul RM care aduce plusvaloare țării”, cum ar fi proiectele privind cetățenia „prin investiții”, tichetele de masă sau proiectul Arena Chișinău. „Maia Sandu vorbește multe prostii. Eu trebuie să ascult prostiile ei, sau ce să fac?”, a declarat Președintele Parlamentului la emisiunea „Important” atunci când a fost pus să comenteze mai multe acuzații lansate de președinta PAS.

„Zilelel trecute ne acuza pe noi că noi am venit cu o soluție economică: cetățenia prin investiții - prostii mai mari eu nu am auzit. Ori ea e lipsă zero profesionalism economic și atunci nu înțeleg cum Lupu și Dodon ( n.r. Marian Lupu și Igor Dodon au deținut funcția de ministru al Economiei) au ținut-o la Ministerul Economiei sau minte că e mincinoasă" , a spus Andrian Candu.