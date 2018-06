Către finele anului viitor se va da în exploatare gazoductul Iași-Chișinău, ceea ce este o realizare destul de mare. Declarația a fost făcută de senatorul român, Ion Hadârcă, în cadrul emisiunii „Punctul pe azi” de la postul de televiziune TVR Moldova. Potrivit lui, despre aceasta s-a discutat în cadrul reuniunii Comisiei interparlamentare pentru integrare europeană România-Republica Moldova, care a avut loc la Chișinău, transmite IPN.



Senatorul spune că deja a fost identificat antreprenorul care se va ocupa de acest proiect. Ion Hadârcă, a declarat, de asemenea, că se observă o dinamică productivă și absolut necesară în relația dintre cele două țări care merge în întâmpinarea cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului. „Problematica abordată în cadrul Comisiei este destul de amplă și foarte necesară. Misiunea propriu-zisă a Comisiei este de control, de elaborare a unor priorități care ulterior se realizează în proiecte concrete. Proiectele sunt mai apoi asumate de guvernele celor două state”, a afirmat Ion Hadârcă. Potrivit lui, în toamnă va avea loc și ședința comună a celor două guverne.



Roman Boțan, membru al Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică a Parlamentului de la Chișinău, consideră că în contextul preluării de către România a președinției în Consiliul Europei, Republica Moldova are o oportunitate în plus de a valorifica această circumstanță. Potrivit lui, este posibil ca România să aducă pe agenda Uniunii Europene subiecte legate de Republica Moldova. „Sunt convins că România poate pune punctele pe „i” acolo unde trebuie pentru că este vorba de interesele naționale ale zonei în care ne aflăm noi. Această zonă de securitate trebuie luată în vedere, deoarece ne aflăm la granița NATO și a UE, iar Republica Moldova contează în cadrul Parteneriatului Estic, cel puțin așa vreau eu să cred”, spune parlamentarul.



Mircea Eșanu, director executiv al Fondului de Investiții Sociale, spune că instituția pe care o conduce are în gestiune 26 de milioane de euro acordate de Guvernul român pentru infrastructura grădinițelor din Republica Moldova. O parte din această sumă a fost deja utilizată. „Astăzi avem un rezultat pe care nu ni-l poate contesta nimeni – avem 845 de grădinițe care au beneficiat direct de finanțări nerambursabile din partea statului român”, spune Mircea Eșanu. Potrivit lui, această cifră reprezintă mai mult de jumătate din grădinițele din țară, iar renovările lor vor dura încă cel puțin 10-15 ani înainte.