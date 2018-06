Reporterii Deschide.MD au solicitat un interviu de la Alexei Damaschin, cel care a scris denunțul în baza căruia este cercetat penal fostul lider PPCD, Iurie Roșca. Din discuția cu intervievatul nostru veți afla ce probe sunt administrate în dosar, de ce a scris denunțul abia după opt ani de la comiterea infracțiunii, pentru ce au fost plătiți banii respectivi și ce scop urmărește denunțătorul prin inițierea acestui litigiu. Ținem să precizăm că Iurie Roșca este cercetat penal pentru trafic de influență. Procurorii anticorupție au stabilit că în anii 2009-2010 acesta a cerut un milion de dolari de la Alexei Damaschin pentru a-i soluționa favorabil un dosar.

- Domnule Damaschin, când și în ce circumstanțe l-ați cunoscut pe Iurie Roșca?

- În 2009, prin intermediul unei cunoștințe comune, care știa despre faptul că proiectul imobiliar de care mă ocupam în acea perioadă făcea subiectul unui dosar civil fabricat. Persoana în cauză mi-a propus să-mi intermedieze o întâlnire cu Iurie Roșca, ceea ce s-a și întâmplat în scurt timp. Prima întâlnire cu el a avut loc la sfârșitul lunii noiembrie 2009, în biroul său de la sediul PPCD. Mi-a spus că are influență asupra unor persoane din cercurile judecătorești și că poate interveni pentru a-mi solutiona problema. Mi-a dat cartea de vizită și mi-a spus suma pe care trebuia să i-o dau. Partea „amuzantă" era faptul că eu trebuia să plătesc pentru a-mi salva afacerea într-un dosar fabricat, adică trebuia să plătesc, ca să recuperez ceea ce, de fapt, îmi aparținea. Miza era însă foarte mare, de aceea am acceptat.

- Câți bani v-a cerut Iurie Roșca?

- În total, peste un million de dolari, din care o parte mi-a zis că și-i oprește lui pentru serviciile prestate, iar altă parte mi-a zis că îi va da factorilor de decizie care urmau să ia o decizie favorabilă în respectivul dosar.

- Și câți i-ați dat?

- I-am dat două tranșe care, în total, făceau circa 227 de mii de dolari. Toate întâlnirile și transmiterea banilor avea loc în biroul său de la sediul PPCD (str. Iorga, colt cu Mateevici).

- Sunt mai multe probe pe care eu le-am colectat atunci, în 2009, iar acum le-am atașat la denunț. Trebuia să dau un million de dolari: credeți că aș fi acceptat să îi dau cu ochii închiși?! Evident că m-am asigurat. Totuși, n-am să vă pot spune prea multe despre aceste probe până nu încep dezbaterile judiciare. Vă pot da numai un exemplu: o recipisă semnată de Iurie Roșca, în care confirmă că a primit tranșele. Avem și expertiza care confirmă autenticitatea ei.

- O aveți la Dvs? Îi putem face o copie ca să o publicăm?

- Nu, câtă vreme ea este probă în dosar, dar va veni timpul când publicul va putea face cunoștință cu ea.

- Dar, cel puțin, ne-o puteți arăta?

- Da, dar cu condiția că nu veți reflecta în textul interviului pasaje din ea.

Nota redacției: Reporterul Deschide.MD a luat cunoștință de recipisa în cauză și îi poate confirma existența. Pe valoarea ei probantă urmează să se expună instanța.

- Cui trebuia să transmită Iurie Roșca cealaltă parte de bani? I-a transmis? Dosarul pe care ați vrut să îl soluționați și-a găsit „rezolvarea"?

- Îmi pare rău, dar atâta timp cât eu nu am discutat niciodată cu acei factori de decizie asupra cărora Iurie Roșca spunea că are influență, nu pot da numele lor. Nu știu dacă Roșca a vorbit vreodată cu ei despre dosarul meu sau doar a luat banii și atât. Nu vreau și nici nu ar fi corect să implic nume cu care eu nu am interacționat. Vă pot spune doar atât: după ce am dat prima tranșă de bani, schimbări pe respectivul dosar fabricat, nu au fost. Dreptatea a început să se facă abia la CEDO. În instanțele naționale eu pierdusem cazul.

- Despre ce proiect imobiliar era vorba? Intuiesc că era unul valoros, dacă tot ați fost de acord să dați mită în valoare de un million de dolari.

- Este vorba despre cunoscutul proiect „Cascada", planificat în perimetrul străzilor Vasile Alecsandri – Mihai Eminescu, 31 August și Veronica Micle. El aparținea companiei "Invisibil SRL", al cărei administrator sunt. Proiectul avea o suprafață de peste 50 de mii de metri pătrați și se ridica la investiții de ordinul zecilor de milioane de dolari.

- Spuneați mai sus că totul a pornit de la un „dosar fabricat". Cine vi l-a fabricat?

- Dvs. știți de un dosar, dar în realitate au fost vreo opt. Toate au fost comandate de fostul meu partener de afaceri, numele căruia îl voi anunța mai târziu. Majoritatea acestor dosare au fost clasate, iar în ultimul - am fost achitat recent de Curtea de Apel.

- La ce etapă este astăzi acest proiect imobiliar? Mai aveți vreo tangență cu el?

De iure, problemele nu s-au evaporat. De facto – rămân optimist! Dar, pornind de la faptul că subiectul dat nu ține de tema interviului nostru ,am să vă rog să aveți răbdare, pentru că eu vă voi comunica neapărat atunci când voi avea noutăți pe marginea acestui subiect.

- În 2010, după ce pierdusem dosarul la CSJ, m-am întâlnit cu el și i-am spus să-mi întoarcă banii. El a refuzat și m-a amenințat că, dacă voi face vreo mișcare împotriva lui, el are toate pârghiile necesare ca să „mă pună la punct", pentru că are protecție politică. În acea perioadă mă temeam că el ar mai avea relații, influențe. Apoi, în 2012, familia mea a fost deposedată de active în sume foarte serioase prin intermediul altor câteva dosare fabricate, iar eu am fost preocupat de ele. Astăzi, în aceste dosare eu sunt recunoscut ca parte vătămată. Abia în 2017 când lucrurile s-au mai limpezit, majoritatea acelor dosare penale intentate au fost clasate, eu am decis că i-a venit timpul și lui Roșca.

- În societate există și percepția că procurorii negociază cu persoanele vizate în unele dosare penale, covingându-le pe cele din urmă să scrie denunțuri pe alte infracțiuni/infractori. Dvs. ați fost condamnat în 2017 la 7 ani de închisoare, iar în 2018 ați fost achitat de Curtea de Apel. Este o coincidență sau v-ați negociat libertatea cu ajutorul acestui denunț?

- (N.r. Râde)... Cum să negociez, dacă eu am fost condamnat la 7 ani de închisoare la scurt timp după ce am scris denunțul pe numele lui Iurie Roșca?! Dimpotriva, la acea vreme aș fi fost gata să cred că am fost „pedepsit" pentru acel denunț. Roșca vrea să inducă lumea în eroare, dându-i conotație politică, dar lucrurile sunt mai simple: în toată treaba asta nu a fost și nici nu este gram de politică. Cine este Roșca azi? Ce valoare politică mai are el? Eu, peste câteva luni, am fost achitat de Curtea de Apel. Repet: am fost condamnat de o instanță și apoi achitat de alta, iar ambele sentințe au fost emise după ce am scris denunțul pe numele lui Iurie Roșca. Nu am discutat cu nimeni înainte de a scrie acel denunț.

- De când ați scris plângerea, până astăzi, ați avut vreun contact cu Iurie Roșca?

- Nu!

- Ce urmăriți din acest litigiu?

- Vreau ca justiția să-și facă treaba corect și fiecare să răspundă pentru acțiunile sale.

- Îl vreți pe Iurie Roșca la pușcărie?

- Nu urmăresc acest scop! Vreau ca justiția să-și facă treaba corect și fiecare să răspundă pentru acțiunile sale așa cum va decide instanța.

- Vă mulțumim!