Avocatul Poporului din România are în vedere elaborarea unui Raport special cu privire la situaţia refugiaţilor din Basarabia şi Transnistria, ce va fi prezentat Parlamentului şi Guvernului de peste Prut



Victor Ciorbea, alături de consilierul Monica Acatrinei, s-a întâlnit, joi, cu o delegaţie din partea Asociaţiei Naţionale a Refugiaţilor de dincolo de Prut şi Nistru (ANRPN), din care au făcut parte preşedintele acesteia, Aurel Marian, precum şi Alexandru Mironov.



„În cadrul reuniunii, reprezentanţii ANRPN s-au arătat nemulţumiţi de faptul că grupul social pe care îl reprezintă nu este definit de legea nr. 189/2000 care reglementează drepturile persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată după 6 martie 1945, precum şi a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri", se arată într-un comunicat al Avocatului Poporului transmis, vineri, AGERPRES.



Membrii asociaţiei au solicitat modificarea cadrului legal care reglementează aceste situaţii, subliniind faptul că, spre deosebire de celelalte categorii de refugiaţi şi evacuaţi, basarabenii şi transnistrenii, originari din acele locuri, nu s-au întors la casele lor, au pierdut bunuri, au lăsat în urmă familii şi s-au confruntat cu un regim ostil.



„Avocatul Poporului a declarat că, din păcate, instituţia pe care o conduce nu are drept de iniţiativă legislativă, însă se are în vedere elaborarea unui Raport special cu privire la această problematică, raport ce va fi prezentat Parlamentului şi Guvernului României", se precizează în comunicat.