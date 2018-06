Rectorul ASEM Grigore Belostecinic comentează schema de corupție în care ar fi implicate cadre didactice, potrivit unui comunicat remis ieri de Centrul Național Anticorupție. Deși regretă cele întâmplate, rectorul spune că timpul le va pune pe toate la loc, îndemnându-și colegii să meargă „înainte, cu capul sus".

„Nu doresc să provoc discuții referitoare la ceea ce s-a întâmplat ieri în ASEM. Este regretabil pentru noi toți: profesori, studenți... Avem un colectiv mare. Cu profesori buni și studenți deopotrivă. Și îmi exprim convingerea, că marea majoritate își fac cu cinste meseria. Dar ne-a fost pătată reputația, pentru care am depus foarte multe eforturi și multă muncă. Va fi nevoie de mult timp pentru a reveni la normalitate. Și sunt convins că ne va reuși. Suntem un colectiv puternic. Timpul le va pune pe toate la loc. Lucrurile se vor limpezi. Îi îndemn pe toți colegii mei: capul sus și mergem înainte. Mai avem multe de făcut. Multe lucruri bune. Să scoatem la capăt examenul de absolvire, să ne pregătim pentru noul an de studii.... „Nu mor caii când vor câinii", spune o vorbă din bătrâni. Și nici când vor lupii. Desigur că avem nevoie și de susținerea celor care ne cunosc și țin la noi... ASEM-ul nu ne aparține doar nouă, colectivului nostru. Aparține societății noastre în întregime. Nu m-am ascuns după deget și am răspuns la toate întrebările care mi-au fost adresate de reprezentanții mass-media. Desigur că în limitele competențelor mele. Doar instanța de judecată este în drept să se pronunțe.

Deocamdată nu cunoaștem despre rezultatele perchezițiilor efectuate la locurile de muncă ale unora din angajații noștri (precizez: învinuirile sunt adresate unor persoane concrete, și nu departamentelor, subdiviziunilor sau instituției în care activează). Deocamdată cunoaștem că au fost reținute 6 persoane, dintre care două nu sunt cadre didactice este vorba despre o secretară la o catedră și o metodistă la una din facultățile noastre). Din ceilalți patru, o persoană are statut de cumulard extern, fiind angajată pe 0,3 normă didactică... Mă abțin de la alte comentarii.

Vreau să fac doar o precizare, nu, două, pentru cei care sunt implicați în reflectarea acestui caz prin mijloacele de informare în masă:

1. Rețelele despre care se vorbește nu au funcționat în ASEM. Ele au fost create, dezvoltate și exploatate în afara ASEM, de indivizi care nu au nimic comun cu ASEM-ul, nu sunt angajații noștri. Ei sunt principalii vinovați, și despre aceasta se vorbește în comunicatul lansat de CNA. Desigur că au fost create și pentru studenții noștri, și nu pentru cei mai buni. Iar unii profesori nu au rezistat tentației și au căzut pradă acestor fărădelegi.

2. Imaginile difuzate, inclusiv cele cu balconul și grămezile de bani, pe fondalul cărora s-au făcut comentarii la mai multe posturi TV și diverse site-uri, au fost făcute în timpul reținerii persoanelor din afara ASEM. Desigur că informația a fost recepționată, prelucrată, asimilată și interpretată altfel (nu vreau să zic în acest context că pentru persoanele reținute nu au fost identificate probe). Atâta pentru azi. Viața continuă."

Vom aminti că CNA și procurorii anticorupție au deconspirat afacerea unei rețele de corupție, formate din persoane publice din cadrul ASEM și mai mulți intermediari.

Examene de promovare contra-cost, teze anuale și de licență, dar și note pentru practica de producție – toate acestea constituiau afacerea unei rețele organizate, formate din zeci de persoane, între care lectori ai Academiei de Studii Economice din Moldova și mai mulți intermediari din afara instituției de învățământ. Schema a fost deconspirata de CNA și procurorii anticorupție în urma unor informații, obținute din interiorul instituției vizate, dar şi din alte surse.

În imaginile video ataşate la comunicatul CNA, vedem o secvenţă din cadrul unei percheziţii (momentul în care ofiţerii CNA bat la uşă). Bănuitul a efectuat o tentativă de a scăpa de unele obiecte (o cutie şi o geantă), transmiţându-le peste balcon. După obţinerea autorizării, ofiţerii CNA şi procurorii au percheziţionat apartamentul vecin, de unde au ridicat obiectele transmise, în care s-au dovedit a fi o sumă impunătoare de bani.