Alianța pentru Centenar şi, separat, Partidul Liberal au organizat sâmbătă, 7 aprilie, acţiuni de comemorare a victimelor evenimentelor din 7 aprilie 2009, când mai mulţi tineri au fost torturaţi în comisariatele de poliţie municipale, ca urmare a protestelor organizate după alegerile din 5 aprilie. Unioniştii au organizat un flashmod în care au reprodus momentul în care a fost omorât Valeriu Boboc şi cum poliţia a investigat cazul, transmite IPN.



În Piața Marii Adunări Naționale, tinerii au aprins lumânări în forma cifrei şapte şi au depus flori. „Este păcate că, la nouă ani distanţă, s-a uitat pentru ce s-a luptat atunci. Astăzi acest eveniment l-am organizat pentru a cinsti eroii care au luptat atunci pentru libertate şi adevăr. Am facut acţiunea pentru că ţinem minte, pentru că ne pasă”, a spus Anatolie Ursu, preşedintele Asociaţiei Obşteşti „Tinerii Moldovei.



Ceva mai târziu, şi reprezentanţii Partidului Liberal au depus flori şi au aprins lumânări. Potrivit prim-vicepreşedintelui PL, Dorin Chirtoacă, este o mare problemă faptul că, la nouă ani distanţă, nu s-a anunţat încă oficial că a fost aruncată o persoană pe fereastra Parlamentului şi a murit, nici cine este acea persoană, iar acest lucru se cunoaşte la nivelul conducerii de atunci. Potrivit lui Dorin Chirtoacă, multe întrebări rămân legate de dosarele deschise pe marginea evenimentelor din 7 aprilie.



„Pe mine mă doare că noi, PL, am depus, cât am putut, efort pentru a se face dreptate, dar după nouă ani tragem concluzia că celelalte două componente ale Alianţei pentru Integrare Europeană, PLDM şi PDM, au muşamalizat cum au putut, cât au putut, ca să dispară şi urmele şi totul, ca să ajungem la prostia din ziua de astăzi, când un fost şef de stat (Vladimir Voronin, n.r.) declară din Parlamentul ţării că un om este aruncat de la etaj şi noi nu ştim cine este el, pentru că numele folosit de Voronin, foaie-verde, este Valeriu Boboc, dar el era aici în Piaţă, sunt imagini video”, a declarat Dorin Chirtoacă.



Procuratura Generală anunța într-un raport, acum doi ani, că au fost pornite 102 cauze penale în privinţa persoanelor care au participat activ la dezordinile în masă din aprilie 2009, însoţite de devastarea edificiilor puterii centrale ale Republicii Moldova, la comiterea actelor de huliganism, la sustrageri deschise de bunuri din aceste edificii. Procurorii au cercetat şi infracţiunile săvârşite de reprezentanţii autorităţilor publice contra protestatarilor şi altor persoane. Din numărul total al plângerilor depuse, în 71 de cazuri au fost pornite cauze penale pentru tortură, exces de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu.