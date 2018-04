Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a anunţat vreme frumoasă, fără precipitaţii, pentru următoarele zile. Astfel, în zilele de 8 şi 9 aprilie, când în ţară va fi sărbătorit Paştele, se aşteaptă temperaturi de până la 21 de grade Celsius, transmite Moldpres

Conform meteorologilor, aceleaşi valori termice se vor menţine şi în prima jumătate a săptămânii următoare. Tradiţional, mai frig va fi în nordul ţării, însă prognozele meteorologilor arată că primăvara intră tot mai sigur în forţe. Până pe data de 12 aprilie, în medie pe ţară vom avea 4-9 grade, noaptea, şi 16-21 de grade Celsius, ziua, cu cer variabil, fără precipitaţii.

La rândul lor, hidrologii au anunţat, până la 20 aprilie, Cod Galben de inundaţii. Fenomenul este cauzat de mărirea deversării apei din lacul de acumulare Costeşti-Stânca până la 400 metri cubi pe secundă. În intervalul 4–20 aprilie se prognozează creşterea nivelului apei, faţă de nivelul apei din 4 aprilie, pe sectorul: or. Costeşti – or. Ungheni cu 2.5 -3.5 metri; or. Ungheni – or. Leova – cu 2.0 – 3.0 m; or. Leova – gura de vărsare – cu 1.5 – 2.5 m.