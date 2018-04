Oamenii au făcut astăzi cozi la Iarmarocul de Paști amenajat în scuarul Catedralei Mitropolitane, aleea din strada Puşkin. Pască, cozonac, dulciuri, vopsea de ouă, sau decorațiuni pentru sărbătorile pascale, toate au putut fi procurate la prețuri, acceptabile, spun ei, transmite IPN.



„Am văzut prețurile la toate și nu mi se par nici scumpe, nici ieftine, prețul este ok. Azi am procurat ciocolată pentru Paști, dar pască cred că voi trece să iau seara, pentru că acum (la pranz) rândurile sunt foarte mari. Obișnuiesc să procur pască, cozonac și dulciuri. Cred că voi cheltui în jur de 300 de lei”, a spus o femeie.



Alți vizitatori ai târgului preferă să coacă pască acasă, pentru că e mai ieftin dacă dispun de produse de casă. „Eu voi coace pască pentru că voi folosi produse de casă și voi cheltui mai puțin. Nu sunt tentată să procur, chiar dacă e pască italiană și unii spun că e mai gustoasă decât pasca noastră”, a menționat o tânără.



O altă femeie spune că este vizitatoare frecventă a târgurilor de Paști și permanent procură produsele pascale de aici. Chiar dacă prețurile, spune femeia, sunt puțin exagerate, nu crede că în magazine ar putea găsi produse mai ieftine. „În general obișnuiesc să vin la târg chiar dacă nu sunt prin preajmă. Am procurat de la târg totul: pască, cozonac. Am dat 350 de lei și mă gândesc că voi mai cheltui. Nu vom coace pască acasă pentru că nu reușim, iar aici avem un sortiment bun”, a conchis vizitatoarea.



„Eram prin zonă în pauză și am decis să trag cu ochiul ce este bun pe aici. Am luat pentru copii niște iepurași dulci, un panettone cu ciocolată. Am cheltuit cam 200 de lei, dar cumpărăturile abia au început”, a spus o altă tânără.



Pentru a procura pască, cozonaci sau învârtită, cu umplutură de nuci, stafide, ciocolată sau vișine, oamenii vor scoate din buzunar de la 8 la 135 de lei. Cozonacul costă de la 30 la 50 de lei. Pasca cu brânză de vaci în jur de 50 de lei, în funcție de dimensiuni. Vopseaua de ouă cu cinci culori se vinde cu 10 lei, lumânările decorative în formă de ou costă 15 lei, iar o cunună decorată cu motive pascale - peste 200 de lei.



Vânzătorii spun că astăzi la Iarmarocul de Paști au venit mai mulți cumpărători decât în prima zi, iar majoritatea au vrut să cumpere cozonaci cu brânză de vaci și cu umplutură de vișină.



Primăria a anunțat că iarmaroace vor fi organizate și în restul sectoarelor municipiului Chișinău, în locurile stabilite de preturi.



Târgul din centrul capitalei va dura până pe 7 aprilie.