Consilieri și locuitorii satului Zârnești, raionul Cahul, au semnat Declarația de Unire cu România, aceasta fiind localitatea cu numărul 152 care se pronunță în favoarea reunificării.

1. Parcova (Edineț);

2. Ulmu (Ialoveni);

3. Bardar (Ialoveni);

4. Ruseștii Noi (Ialoveni);

5. Puhoi (Ialoveni);

6. Văsieni (Ialoveni);

7. Feștelița (Ștefan Vodă);

8. Opaci (Căușeni);

9. Gotești (Cantemir);

10. Săseni (Călărași);

11. Nișcani (Călărași);

12. Sărătenii Vechi (Telenești);

13. Grătiești (mun. Chișinău);

14. Boghiceni (Hâncești);

15. Codreanca (Strășeni);

16. Floreni (Anenii Noi);

17. Târșiței (Telenești);

18. Măgurele (Ungheni);

19. Răzeni (Ialoveni);

20. Cucoara (Cahul);

21. Băcioi (mun. Chișinău);

22. Meleșeni (Călărași);

23. Ordășei (Telenești);

24. Visoca (Soroca);

25. Bădiceni (Soroca);

26. Drăsliceni (Criuleni);

27. Ghiduleni (Rezina);

28. Capaclia (Cantemir);

29. Ursoaia (Căușeni);

30. Or. Cimișlia.

31. Vatici (Orhei);

32. Ciorești (Nisporeni);

33. Horești (Ialoveni);

34. Chetrosu (Drochia);

35. Cenac (Cimișlia);

36. Scoreni (Strășeni);

37. Mereni (Anenii Noi);

38. Mălăești (Orhei);

39. Tătărești (Strășeni);

40. Negrești (Strășeni);

41. Coșeni (Ungheni);

42. Călimănești (Nisporeni);

43. Miclești (Criuleni);

44. Gura Galbenei (Cimișlia);

45. Colonița (mun. Chișinău);

46. Or. Călărași.

47. Slobozia Mare (Cahul);

48. Copăceni (Sângerei);

49. Cruzești (mun. Chișinău);

50. Ciuciuleni (Hâncești);

51. Tănătari (Căușeni);

52. Păulești (Călărași);

53. Sinești (Ungheni);

54. Peticeni (Călărași);

55. Lozova (Strășeni);

56. Recea (Strășeni);

57. Carahasani (Ștefan Vodă);

58. Ciocâlteni (Orhei);

59. Copceac (Ștefan Vodă);

60. Țânțăreni (Telenești);

61. Cucuruzeni (Orhei);

62. Mitoc (Orhei);

63. Brânzenii Noi (Telenești);

64. Secăreni (Hâncești);

65. Horodiște (Călărași);

66. Buda (Călărași);

67. Chircăiești (Căușeni);

68. Sireți (Strășeni);

69. Bolohan (Orhei);

70. Cuhnești (Glodeni);

71. Sârma (Leova);

72. Vărzărești (Nisporeni);

73. Ișcalău (Fălești);

74. Marinici (Nisporeni);

75. Aluniș (Rîșcani);

76. Javgur (Cimișlia);

77. Pitușca (Călărași);

78. Vălcineț (Călărași);

79. Hirișeni (Telenești);

80. Scorțeni (Telenești);

81. Văleni (Cahul);

82. Colibași (Cahul);

83. Brânza (Cahul);

84. Sipoteni (Călărași);

85. Tigheci ( Leova);

86. Domulgeni (Florești);

87. Măgdăcești (Criuleni);

88. Dereneu (Călărași);

89. Morozeni (Orhei);

90. Hârcești (Ungheni);

91. Tocuz (Căușeni);

92. Săiți (Căușeni);

93. Palanca (Ștefan Vodă);

94. Mășcăuți (Criuleni);

95. Popeasca (Ștefan Vodă);

96. Biești (Orhei);

97. Bravicea (Călărași);

98. Sărata-Galbenă (Hâncești);

99. Stilniceni (Hâncești);

100. Carabetovca (Basarabeasca);

101. Cojușna (Strãșeni);

102. Fetești (Edineț);

103. Gordinești (Edineț);

104. Budești (mun. Chișinău);

105. Crihana Veche (Cahul);

106. Sadova (Călărași);

107. Pepeni (Sângerei);

108. Malcoci (Ialoveni);

109. Cãciulia (Cantemir);

110. Sãrãteni (Leova);

111. Căzănești (Telenești);

112. Vorniceni (Strășeni);

113. Trușeni (mun. Chișinău);

114. Satul Nou (Cimișlia);

115. Bãdicul Moldovenesc (Cahul);

116. Nemoreni (Ialoveni);

117. Dolna (Strășeni);

118. Micleușeni (Strășeni);

119. Or. Durlești (mun. Chișinău);

120. Ghidighici (mun. Chișinău);

121. Cioara (Hâncești);

122. Crihana (Orhei);

123. Tătărăști (Cahul);

124. Ochiul Alb (Drochia);

125. Baimaclia (Căușeni);

126. Alexandru Ioan Cuza (Cahul);

127. Ruseni (Edineț);

128. Costești (Ialoveni);

129. Scăieni (Dondușeni);

130. Pogãnești (Hâncești);

131. Bãlãșești (Sângera);

132. Pelinei (Cahul);

133. Or. Strãșeni

134. Cãrpineni (Hâncești);

135. Gașpar (Edineț);

136. Or. Edineț.

137. Pãnãșești (Strãșeni);

138. Turza (Cãlãrași);

139. Zberoaia (Nisporeni);

140. Cubolta (Sângerei);

141. Or. Ungheni.

142. Pașcani (Hâncești);

143. Rãciula (Cãlãrași);

144. Sociteni (Ialoveni);

145. Verejeni (Telenești);

146. Andrușul de Sus (Cahul);

147. Zubrești (Strãșeni);

148. Fundul Galbenei (Hâncești);

149. Petrești (Ungheni);

150. Podgãreni (Orhei);

151. Bursuceni (Sângerei);

152. Zârnești (Cahul).

_1.C.R. Strășeni

_2.C.R. Călărași

_3.C.R. Telenești