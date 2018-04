Avocatul Eduard Rudenco o ține una și bună că n-ar avea nicio legătură cu alerta cu bombă de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru). El s-a arătat nemulțumit de faptul că unele instituții mass-media nu au ținut cont de principiul prezumției nevinovăției și au difuzat o asemenea informație.

„Vă spun cu toată responsabilitatea că nu am niciun dosar, nu am fost audiat şi nu am fost recunoscut ca bănuit. Nu am niciun statut în dosarul pornit", a declarat Eduard Rudenco în cadrul unei conferinţe de presă.

„Chiar şi în aceste condiţii, în ultimele zile, în presa afiliată acestei guvernări s-au vehiculat informaţii că eu aş fi anunţat poliţia despre faptul că în Judecătoria Chişinău, sediul Centru, a fost plasată o bombă. S-a arătat c-am predat la poliţie telefonul şi cardul SIM de pe care s-a sunat. Din cele spuse de presa afiliată guvernării se înţelege că deja sunt şi condamnat. Îmi pare rău că aceste persoane care se numesc ziarişti fac acest lucru. Este inexplicabil, este grav. Şi la aceste încălcări va veni o răspundere", a adăugat avocatul.

-- Acum trei zile, Poliția Capitalei a anunțat, prin intermediul unui comunicat de presă, că autorul alertei de la Judecătoria Chișinău este un avocat de profesie, are 43 de ani și, în ziua cu pricina, avea un proces de judecată, unde urma să participe în calitate de apărător.

Ulterior, mai multe mijloace de informare în masă de la noi, între care și redacția Deschide.MD, au scris, pe surse, că avocatul identificat ar fi Eduard Rudenco. Informația ne-a fost confirmată atât de surse din avocatură, cât și de surse polițienești.