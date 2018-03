„Referitor la această dispoziție, desigur că o socot absolut ilegală din mai multe considerente. În primul rând eu mă aflu în concediu, conform cererii înaintate aproximativ o săptămână în urmă, în legătură cu susținerea tezei de doctor habilitat. Ar fi putut măcar să se informeze ce este cu persoana, să mă invite la o discuție, dar nu a fost să fie. În al doilea rând, eu nu am încheiat contractul individual de muncă cu Primăria, ci cu Direcția Sănătății și poate să te demită acela cu cine ai contract de muncă. În al treilea rând, demiterea unei persoane trebuie să fie foarte bine argumentată. De ce este demisă persoana? Nu din declarații de pe Facebook, declarații ale unor persoane, spre mare regret, nu cele mai disciplinate. Sunt poate câteva persoane din o mie în instituție care poate nu sunt satisfăcute de activitatea administrației, pentru că se cere mult de la ei sau au încălcări grave. În acest context s-a derulat o achetă de serviciu, care a început de la niște bârfe răspândite pe rețelele de socializare. Se desfărșoară ancheta de serviciu, se așteaptă rezultatele anchetei și doar după asta se ia o decizie întemeiată”, a declarat Iurie Dondiuc.

Iurie Dondiuc afirmă că pe parcursul activității sale nu a avut nicio sancțiune disciplinară. „Probabil până la demisie mai există câteva etape. Eu ca conducător trebuie să respect cu strictețe legislația, în privința angajaților cu care am încheiat contracte de muncă, începând cu avertisment, mustrare, mustrare aspră”, a declarat directorul Spitalului Clinic Municipal nr.1.

Directorul Spitalului Clinic Municipal nr.1 a vorbit și despre unele ilegailăți care se produc pe teritoriul Spitalului și consideră că din cauza că s-a opus acestor ilegalități, este considerat a fi de unele persoane „un director incomod”.

„Când am preluat conducere Spitalului m-am confruntat cu probleme de alt ordin: jumătate din terenul spitalului, mai mult de 1 ha este dat în arendă cu scopul de a fi privatizat și pentru a construi niște centre private, care ulterior pot fi reprofilate. Sunt foarte multe ilegalități și eu am încercat să mă opun la aceasta și am simțit o rezistență foarte mare. Probabil că aceste persoane au găsit alte căi , pentru că eu sunt un director incomod, și pentru asta s-a făcut o campanie de denigrare la adresa mea”, a declarat Iurie Dondiuc.