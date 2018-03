Pentru fostul șef de la transporturile municipale este mai importantă apărarea drepturilor sale decât faptul că a fost condamnat de instanță în dosarul „parcărilor cu plată”. Acest lucru se desprinde dintr-o discuție pe care reporterii Deschide.MD au avut-o cu Igor Gamrețchi atunci când l-au sunat să îl întrebe „de ce insistă, cu tupeu, să revină la Primăria Capitalei”.

Având în vedere el a fost condamnat în dosarul respectiv, însă CSJ i-a anulat interdicția de a ocupa funcții publice, reporterii Deschide.MD i-au adresat întrebarea reieșind din aspectul moral al situației care îl vizează.

„Eu nu am recunoscut că am trucat licitații. Dumneavoastră trebuie să știți la ce vă expuneți și nu vă expuneți din ceea ce ați auzit ca la piață. Eu nu am reunoscut și eu nu am trucat ceea ce nu a fost. Eu nu am participat la licitație și eu nu pot truca licitații chiar să doresc acest lucru nu pot să o fac. Eu niciodată nu am trucat licitații și dacă eram să o facă eram să fiu cred că deja condamnat”.

Referitor la insistența sa de a reveni în funcția pe care a deținut-o anterior, fostul șef de la transporturi a declarat: „Eu îmi apăr drepturile mele ca orice alt ceățean și asta este cel mai important. Eu îmi apăr drepturile și instanța deja s-a expus și asta este realitatea. Eu ca orice cetățean o să-mi apăr drepturile și punct aici”.

Amintim că pe 4 octombrie 2017 Curtea de Apel Chișinău l-a recunoscut vinovat pe Igor Gamrețchi în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (2), (3), 326 alin. (3), lit. a) Cod Penal al RM, în conformitate cu art. 90 Cod Penal al RM pedeapsa aplicată în privința lui se suspendă condiționat pe o perioadă de probațiune de 3 (trei) ani, obligându-l ca în termenul stabilit să nu-și schimbe domiciliul fără consimțământul organului competent.

Ulterior, Curtea Supremă de Justiție a menținut decizia instanței de apel de a-i suspenda pedeapsa cu doi ani de detenție pe un termen de trei ani lui Igor Gamrețchi, dar a anulat interdicția impusă acestuia de a nu ocupa funcții publice în următorii trei ani.

Vedeți mai jos sentința de la Curtea de Apel:

Acum două zile primarul interimar Silvia Radu a anunțat că fostul șef de la transporturi Igor Gamrețchi a venit astăzi cu executorul judecătoresc pentru a o anunța să respecte hotărârea judecătoriei Chișinău care îi dă dreptul să revină în funcția de director.

De precizat este și faptul că după prezentarea raportului pentru anul 2017, șeful CNA, Bogdan Zumbreanu a declarat că fiecare al treilea funcționar condamnat pentru acte de corupție a revenit ulterior la locul de muncă, cei mai mulți fiind doar privați de dreptul de a ocupa anumite funcții.