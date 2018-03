Călărășenii nu vor mai merge noaptea prin întuneric. 23 de străzi, cu o lungime totală de 21 de kilometri din orașul Călărași vor fi iluminate. Asta ar însemna că circa 17 mii de cetățeni vor beneficia de iluminare stradală. Acest lucru va fi posibil, grație proiectului ”Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași. Licurici în inima codrului”, implementat de primăria Călărași, în parteneriat cu IDIS „Viitorul, scrie ziarul local Expresul.

Conferința de lansare a proiectului a avut loc la final de februarie.

”Acest suport este o recunoștință față de calitatea proiectului și buna reputație a orașului, care susține inițiativele de eficiență energetică”, a explicat Alexandre Darras, manager de proiect în cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.

Potrivit lui Ion Muntean, expert la IDIS ”Viitorul”, vor fi instalate, per total, 500 de corpuri de iluminat, care vor face o economie reală de circa 6500 de euro pe an. În plus, firele electrice vor trece pe sub pământ.

”Sper mult ca proiectul să aibă un impact pozitiv asupra calității vieții cetățenilor orașului Călărași, să diminueze migrația și să dezvolte economia locală”, a subliniat Igor Munteanu, directorul executiv al IDIS ”Viitorul”, la conferința de lansare.

Proiectul respectiv va fi realizat pe parcursul a 30 de luni și va include, totodată, iluminatul arhitectural pentru două instituții publice din Călărași. Prima deja a fost stabilită. Este vorba de Muzeul de Istorie și Etnografie. ”Instituția a fost recent renovată, fiind inclusă și în traseul turistic național, ceea ce reprezintă o inovație pentru orașul Călărași. Iar iluminarea fațadei va oferi o alură frumoasă și coloristică, atrăgând tot mai mulți turiști aici”, a declarat Mariana Iurcu, muzeograf.

Cea de a doua instituție publică ce va beneficia de iluminare arhitecturală urmează a fi stabilită în viitorul apropiat.

În cadrul aceluiași proiect vor fi organizate Zilele energiei, concursuri de desene pentru elevi, vor fi instruiți specialiști din domeniu. Va fi desfășurat și un Forum național privind oportunitățile de investiții în eficiența energetică.

”Sunetm bucuroși că am găsit susținere din partea Uniunii Europene pentru a implementa acest proiect de amploare. Orașul nostru va fi luminat, locuitorii vor merge în siguranță pe timp de noapte și, în consecință, vom reduce consumul de CO2 și numărul de infracțiuni. Doar prin astfel de proiecte localitățile din Moldova vor ajunge mai aproape de orașele europene”, a declarat Nicolae Melnic, primarul orașului Călărași.

Valoarea totală a proiectului este de 680 750 euro, 20% fiind contribuția primăriei Călărași, adică circa 135 mii euro.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Programului regional de vecinătatea estică în sprijinul inițiativei Parteneriatului Estic privind dezvoltarea urbană durabilă.