Consiliul politic al PAS a decis că este importantă păstrarea unității forțelor la alegerile pentru Primăria Chișinău, a declarat președinta partidului, Maia Sandu, într-o emisiune pe facebook. Acesta este nimic altceva decât anunțul neoficial, încă, al sprijinului PAS pentru candidatul înaintat de la PPDA, Andrei Năstase. Reporterii Deschide.MD au cerut opinia mai multor formatori de opinie pentru a înțelege cât de corectă este decizia PAS și cum îi poziționează această decizie în raport cu cei de la PPDA, în perspectiva alegerilor parlamentare.

Anatol Țăranu, Mișcarea Civică Europeană:

- Evenimentele din ultimele zile ne fac să credem că analizele care au fost făcute în interiorul partidului au impus-o pe Maia Sandu să facă acest pas. Noi suntem de părerea că această candidatură (n.r. Andrei Năstase) nu poate să întrunească o susține cvasitotală din partea partidelor proeuopene și chiar dacă el va fi susținut de PAS, aceasta din păcate nu-i garantează ieșirea în turul doi al scrutinului.

Deschide.MD: Dar în ce măsură îi avantajează pe cei de la PAS această decizie?

- Cel puțin cei care sunt susținători ai PPDA vor fi mulțumiți de această decizie. Acum pe cât este ea de judicioasă ne va arăta doar timpul. Repet: conform analizelor în Ziua Mișcării Civice, susținerea lui Năstase nu va duce la mobilizarea flancului opoziției proeuropene deoarece Andrei Năstase este contestat de prea multă lume. În aceaste condiții flacul estic proeuropen rămâne scindat.

Deschide.MD: Dvs (Mișcarea Civică Europeană) ați optat pentru un candidat comun al forțelor proeuropene. Ceea ce avem astăzi este ceea ce v-ați dorit? Este rezultatul la care vă refereați în opiniile exprimate până acum?

- Noi vorbeam despre necesitatea unei candidaturi propuse prin consens. Andrei Năstase este o candidatură care va fi susținută în urma tacticii pe care a aplicat-o. În jurul lui nu există consens. În aceste condiții Năstase, de fapt a dejucat posibilitatea unei candidaturi de consens. Putea să fie chiar el, doar că el a ratat această șansă prin strategia pe care a aplicat-o. Alegătorul simte toate aceste lucruri. O candidatură de consens se ia ținând cont de integritatea candidatului, de profesionalismul ei și cea mai bună candidatură de pe eșichierul opoziției propeuropene era Maia Sandu. Ea a trecut cel mai veridic test care era posibil: în 2016 la alegerile prezidențiale, Maia Sandu l-a bătut pe Dodon, aici, la Chișinău.

- S-a considerat că forțele pro-europene și antioligarhice trebuie să participe cu un singur candidat, mai ales fiind o reacție la propunerea PD ca foarte forțele proeuropene să participe cu un singur candidat la alegerile locale. Probabil în cadrul PAS sunt două curente de opinie. Unii consideră că partidul nu are nevoie să susțină alte formațiuni și că ar fi fost cazul să își încerce forțele la alegerile pentru municipiul Chișinău ceea ce în principiu este și corect, iar altă parte, sub presiunea mass-mediei de orientarea proeuropeană, a luat decizia de miercuri ca nesusținerea lui Andrei Năstase este o greșeală. Eu nu știu de ce, dar în R.Moldova, în practică tot timpul am avut o situație nefirească. La parlamentare unde s-a impus prin definiție să se facă coalizări - acestea au fost mai rar întâlnite, dar la locale unde fiecare partid poate să își testeze forțele - s-a mers mai degrabă la coalizări. Eu cred că în cazul dat, presiunea mass-mediei , a societății civile a contat foarte mult și cu siguranță PAS nu este încântat de decizia pe care a luat-o, dar PPDA a mers la anticipare și i-au pus în fața faptului împlinit, iar cei de la PAS dacă își doresc o colaborare mai departe cu acest partid practic au fost impuși să ia o astfel de decizie.

Deschide.MD: În perspectiva alegerilor parlamentare, PAS va avea de câștigat, sau de pierdut în urma deciziei de a-l susține pe d. Năstase la locale?

- Pe cei de la PAS nu îi va afecta decizia, pentru că aceasta vrând, nevrând este o mișcare corectă. Dacă nu i-ar fi susținut pe cei de la PPDA, atunci ei ar fi fost nevoiți să vină cu explicații pe care oamenii de rând nu le înțeleg. În principiu este o mișcare câștigătoare pentru că au dat dovadă de înțelegere și dacă Andrei Năstase va câștiga, vor spune că PAS și-a adus contribuția substanțială. Nu de alta, dar mulți din PAS cred că la alegeri partidul va obține 760 de mii de voturi cât a o obținut Maia Sandu la alegerile din 13 noiembrie, 2016. Asta este o iluzie pentru că ei nu vor obține nici 480 de mii, cât a obținut Maia sandu, la 30 noiembrie, în primul tur. Dacă Năstase va pierde, PAS va spune că a făcut tot posibilul, doar că nu a fost acel candidat. Prin urmare, atunci când vor lucra la lista privind alegerile parlamentare, PAS va avea dreptul să ceară mai mult. Deci, repet: este o mișcare câștigătoare, doar că ea a fost luată sub presiunea mass-mediei și a societății civile.

- Decizia vine în contextul unui acord de colaborare între cele două partide. Unul dintre parteneri nu a putut respecta pauza de negocieri și și-a înaintat candidatura pe cont propriu. Asta, evident i-a pus într-o situație delicată pe cei de la PAS, iar doamna Sandu nu a avut încotro și a acceptat candidatura pe care a propus-o PPDA.

Dacă am vorbi despre șanse, e o chestie complicată. Mi-e greu să cred că ei ar avea careva analize pe intern pentru că ele nu au fost discutate de ambii parteneri. În politică nu tot timpul 1+1=2. E important totuși scorul pe care îl vor obține pentru că ei vor veni cu acest capital la alegerile parlamentare care vin într-un timp relativ scurt. Din punctul meu de vedere, acestă decizie a blocului, - necoordonată, nu demonstrează o solidaritatea a părților și nu demonstrează acea capacitatea analitică care să ducă la optimizarea resurselor.

„Din păcate, „angajamentele” față de Partidul Platforma Demnitate și Adevăr (PPDA) ale Maiei Sandu au prevalat asupra intereselor chișinăuenilor. În timp ce lidera PAS are nevoie de „solidaritate”, chișinăuenii au nevoie de un primar bun, capabil să administreze Chișinăul. Cu gândul la bătăliile electorale parlamentare, făcând niște calcule elementare, naive, ea ne propune un candidat „politic”, un demagog în cel mai bun caz, un fost procuror ademenit în afaceri”, susține Nicolae Negru, potrivit Ziarul Național.

Potrivit sursei citate, prin decizia sa, Maia Sandu nu ar face altceva decât să „trădeze” locuitorii capitalei.

„La fel ca și Dorin Chirtoacă, care a fost incapabil să renunțe la rolul de „nepot” și să devină politician, Maia Sandu demonstrează că se află în politică accidental, o amatoare. Sau poate nu este independentă în luarea deciziilor?”, s-a întrebat Nicolae Negru.

Editorialistul crede că cel mai mult se bucură de anunțul Maiei Sandu liberalul Valeriu Munteanu.

„Chiar și cu sprijinul PAS, șansele de ieșire în turul doi ale lui Năstase nu sunt garantate, chiar și Silvia Radu îi poate face concurență. Eu cred că Valeriu Munteanu de la Partidul Liberal se bucură de anunțul Maiei Sandu, deoarece are șanse mai mari să concureze cu Năstase, decât cu alți candidați. Poate și unioniștii vin cu un candidat comun, poate va apărea vreun candidat independent care să-i eclipseze pe ceilalți. Urmează să vedem ce candidați vor mai fi propuși, iar ulterior putem să ne dăm seama cine și ce șanse are să ajungă primar general”, a conchis Nicolae Negru.