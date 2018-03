Igor Dodon a avut o întrevedere cu amabsadorul UE în Republica Moldova, Peter Michalko. Președintele i-a transmis oficialului UE că își dorește ca relațiile dintre Chișinău ș Bruxelles să se dinamizeze, dar, în acelaşi tiimp, să fi e restabilite şi relațiile cu Federația Rusă.

Pe pagina sa de Facebook, Dodon scrie că în cadrul întrevederii a abordat subiecte cu privire la cooperarea bilaterală și multilaterală, politica internă și externă a țării, situația actuală din Moldova:

„De asemenea, am discutat despre alegerile locale care se vor desfășura la Chișinău și Bălți, precum și despre alegerile parlamentare preconizare în toamna anului curent. Am pledat pentru dinamizarea relațiilor de cooperare între Republica Moldova şi Uniunea Europeană în vederea realizării mai multor proiecte de interes comun în diverse domenii. Am reiterat faptul că Republica Moldova trebuie să păstreze și să dezvolte parteneriatul cu Uniunea Europeană, restabilind, totodată, bunele relații cu Federația Rusă”.