Primarul interimar Silvia Radu spune că este surprinsă de tupeul fostului șef de la Direcția Transporturi Igor Gamrețchi care dorește să revină în funcția deținută anterior la Primăria Capitalei.

Întrebată dacă va respecta decizia judecătoriei Chișinău de a-l repune în funcție pe Gamrețchi, Silvia Radu a declarat că deja a atacat în instanță decizia respectivă.

„Eu am atacat în instanță decizia. Eu consider că este împotriva oricărei morale ca cineva, care a fost condamnat penal, să revină în funcție publică. Eu nu consider că este corect și sper că statul de drept, la care pretindem, va demonstra că este un stat de drept și Gamrețchi nu va avea dreptul să dețină o funcție publică în Primăria municipiului Chișinău și, în general, nu va avea dreptul să dețină o funcție publică pe viitor, pentru că dumnealui a fost implicat într-un dosar penal și s-a demonstrat vinovăția sa”, a răspuns Radu.