„Este groaznic ce se întâmplă, noi am mers, toată populația, peste 400 de persoane, împreună la biserică să ne închinăm în biserica satului nostru, care a fost construită de părinții noștri. Era un cordon de poliție și încă trei microbuze cu persoanele de la forțele speciale. Erau pregătiți în caz de necesitate să lupte cu băbuțele din satul Dereneu! Am mers în toate instanțele, am depus demersuri, nimeni nu ne aude, nu ne vede. Populația este divizată, se teme să iasă din casă. Cred că este comandă de sus, fiind că nu s-a schimbat nimic. Odată cu aderarea bisericii la Mitropolia Basarabiei, nu s-a schimbat nimic: rămân aceleași rugăciuni, același Dumnezeu. Ba chiar au mai fost scoase taxe, mai multă lume venea la biserică. Omului îi este totuna care Mitropolie, pentru el e important să fie biserica deschisă.”