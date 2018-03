Pentru sezonul de vară, companiile aeriene care operează în Moldova vin cu o ofertă de zboruri mai bogată, a anunțat, luni, într-o conferință de presă, Autoritatea Aeronautică Civilă. Vor fi lansate curse noi spre mai multe țări, iar pe piață va intra o nouă companie, transmite IPN.

Potrivit directorul Autorității Aeronautice Civile, Radu Bezniuc, noutatea sezonului de vară este lansarea curselor spre Tel Aviv, urmare a semnării Acordului interguvernamental cu Israel.

„Se va lansa cursa spre Tel Aviv din 6 mai, cu o frecvență de două ori pe săptămână, iar din 4 iunie se așteaptă intrarea pe piață, cu aceeași destinație, a operatorului ARKIA Israeli Airlines, cu alte două zboruri. Compania Tandem Aero, la fel, va mări numărul zborurilor pe Tel Aviv. În total, din vară vor fi operate opt zboruri pe săptămână”, a declarat Radu Bezniuc.

Numărul de zboruri va crește și spre alte orașe. Spre Moscova vor fi 77 de zboruri pe săptămână, efectuate de șase operatori aerieni. Spre București – 30 zboruri pe săptămână, dintre care 26 de zboruri vor fi operate de compania românească Tarom și patru de către Air Moldova. Destinația Istanbul va fi operată de Turkish Airlines și Air Moldova, cu un număr total de 21 de zboruri pe săptămână.

„Piața serviciilor de transport aerian din Moldova continuă să se dezvolte, iar pe unele destinații concurența este foarte mare, ceea ce va implica și o luptă strânsă dintre operatorii aerieni pentru fiecare pasager în parte”, a mai adăugat directorul Autorității Aeronautice Civile.

Și lowcostul WizzAir vine cu zboruri din Chișinău spre Atena – de două ori pe săptămână. Lufthansa va introduce cursa Chișinău – Frankfurt. Ca urmare, frecvența zborurilor spre Frankfurt, care mai este operată de Air Moldova, se va dubla și va ajunge la 14 zboruri.

Operatorii naționali vin cu lansări de destinații noi. Air Moldova va efectua zboruri din Chișinău spre Ekaterinburg, inițial de două ori pe săptămână, cu creșterea numărului până la patru zboruri din iunie. Iar Fly One lansează cursă spre Voronej.



Spre Viena este mărită frecvența zborurilor de către Austrian Airlines, care va opera până la 11 curse săptămânal, iar Air Moldova – două. Și spre Londra va fi o majorare a frecvenței de la 9 la 11 zboruri pe săptămână, operate de Air Moldova și WizzAir. „Câte 9 curse săptămânale vor fi spre Paris (Air Moldova și Fly One), și Verona. Spre Roma, Bologna și Dublin – câte 8 curse săptămânale. Totodată, în sezonul de vară spre Antalya se vor efectua până la 32 de curse săptămânale, operate de patru companii aeriene: Air Moldova, Fly One, Turkish Airlines și AtlasJet. Destinația Kiev va fi operată, cel mai probabil după luna iulie 2018, de două ori pe zi, de MAU, urmare a liberalizării pieței cu Ucraina, fiind semnat Acordul privind serviciile de transport aerian dintre Guvernele Moldovei și Ucrainei. ”, a declarat șeful Autorității Aeronautice Civile, Radu Bezniuc.



În 2017, companiile aeriene naționale au transportat 1 640,4 mii de pasageri, în creștere cu 44,6 % față de 2016.