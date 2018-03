Primarul interimar Silvia Radu vrea să îi trimită pe angajații primăriei la stagiu în orășelul Cricova ca aceștia să învețe cum să contruiască drumuri și să întrețină instituțiile de învățământ. Declarația a fost făcută de Silvia Radu în cadul ședinței operative a primăriei

Edilul interimar a declarat în cadrul ședinței că săptămâna trecută a fost în vizită la Cricova și a fost surprinsă de calitatea drumurilor și a trotuarelor pe care le-a văzut acolo.

„Vă rog să mergeți ca la excursie și să vedeți cum sunt făcute trotuarele din asfalt. Am văzut trotuare cu 30 de centimetri, stratul de asfalt. Am văzut drumuri adiacente care nu erau din asfalt dar nu aveau gropi chiar dacă plouă și chiar dacă era turnat doar rumeguș de asfalt. Asta demonstrează că se poate de făcut atunci când dorești și atunci când nu se fură. Am întrebat primarul de la Cricova ce venit are un locuitor și am observat că diferența este una foarte mare: la Cricova - 1450 lei pe an iar la Chișinău - peste 5000 de lei. Iar la Cricova este posibil să fie drumuri fără gropi și fără bazine și fără Marea Neagră și este posibil de avut grădinițe și școli din 1989 și să fie îngrijite iar la Chișinău nu”, a adăugat edilul.