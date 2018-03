Zăpada şi viscolul s-au dezlănţuit în Moldova. Guvernul a convocat ședință de urgență.

"Mai avem localități care sunt deconectate de la lumină. Pe unele drumuri se circulă cu dificultate. În următoarele zile vremea ne va da bătăi de cap. Ședința de astăzi e orientată pentru a obține informațiile la moment și măsurile pe care o să le luam. Trebuie să informăm oamenii din timp", a spus premierul Pavel Filip.

"Au fost înștiințate autoritățile publice centrale în paralel cu activitățile de informare în cazuri de urgență, am întreprins un șir de măsuri de intervenții. De la orele 7:00 pâna la 7:30 am primit informații de la fiecare sef din teritoriu. Ninsori de până la 15 centimetri au fost înregistrate în nordul țării. Se circulă cu dificultate. Deconectări de la lumină, la orele 7:00, 5 localități din 3 raioane au rămas fără energie electrică, toate deservite de Gaz-Natural Fenosa. La moment se prelungește monitorizarea situației. Apeluri de la sevciile medicale nu am avut. Suntem gata de a acorda ajutorul necesar", a spus şeful Serviciului Situaţiilor Excepţionale, Mihail Harabagiu, citat de către Publika.md