Primarul general interimar al municipiului Chișinău, Silvia Radu, a eliberat-o din funcţie pe pretorul sectorului Ciocana, Galina Bostan. De asemenea, primarul interimar l-a eliberat din funcţie şi pe vicepretorul sectorului Ciocana, Anatolie Portnoi.

Pe pagina sa de Facebook, Silvia Radu scrie că „în ultimele săptămâni și, mai ales, în primele două zile ale campaniei, Facem curat lună!, am primit de la locuitorii orașului foarte multe plângeri. Am fost personal în sectorul Ciocana și am văzut situația de la fața locului”.

„Atitudinea doamnei pretor față de problemele orășenilor este una lipsită de bun simț. Am spus-o în ședințe, și o mai repet: cine nu își schimbă atitudinea, cine nu se apucă de treabă, acela va pleca. Consider că pretorul trebuie să fie dedicat muncii în folosul comunității și nu un om care se mândrește că are o funcție de conducere. De aceea, în urma tuturor celor constate, am decis să schimb pretorul de la Ciocana. Totodată a fost eliberat din funcție și vicepretorul de sector”, mai scrie primarul interimar.

Dispoziţiile primarului general interimar, Silvia Radu, au fost emise astăzi, 15 martie 2018. Funcţionarii au fost eliberaţi din funcţie ca urmare a controlului efectuat pe parcursul zilei de ieri în sector, în cadrul campaniei de curăţenie de primăvară „Facem curat lună”.

----------------------------- Amintim că Deschide.MD a scris astăzi pe surse că Primarul interimar Silvia Radu a decis să-i demită pe pretorul și vicepretorul sectorului Ciocana, după ce edilul a efectuat ieri o vizită inopinată pentru a vedea felul în care este respectată dispoziția prin care cerea efectuarea curățeniei în capitală și ridicarea tuturor gheretelor neautorizate.