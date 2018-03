În jur de 80 de organizații ale societății civile, inclusiv din regiunea transnistreană, vor beneficia de asistență tehnică în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul, care a fost lansat miercuri, 14 martie, presupune organizarea unui șir de instruiri pentru organizațiile nonguvernamentale. Durata proiectului este de trei ani, transmite IPN.

În cardul evenimentului de lansare, Giorgios Alexopoulos, directorul proiectului, a declarat că toate activitățile planificate au scopul de a consolida capacitățile instituționale și de a îmbunătăți abilitățile manageriale ale organizațiilor locale, pentru a spori potențialul acestora de accesare a surselor de finanțare. Un instrument important în acest sens este biroul de asistență permanentă, destinat susținerii organizațiilor societății civile regionale și locale, care va fi lansat în cadrul proiectului.



Prezent la eveniment, șeful Delegației UE în Republica Moldova, ambasadorul Peter Michalko, a declarat că societatea civilă are o importanță crucială pentru valorile democratice ale unei țări, fiind forța capabilă să miște reformele, să crească eficiența activității instituțiilor publice și să faciliteze participarea activă a cetățenilor în administrarea proceselor publice. În opinia sa, societatea din Republica Moldova este una foarte respectată pentru activitatea ei și pentru calitatea expertizei pe care o oferă. Totodată, rolul societății civile este unul crucial în implementarea Acordului de Asociere cu UE.



Daniela Cujbă, reprezentanta Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, a menționat că acest proiect de asistență se înscrie armonios în logica asistenței oferite per ansamblu de către Uniunea Europeană Republicii Moldova în procesul de implementarea a Acordului de Asociere. Societatea civilă are un rol deosebit în consolidarea rezilienței statului și a valorilor democratice.



Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de către consorțiul condus de Family and Childcare Center (KMOP).