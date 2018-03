Fostul viceprimar Igor Șeremet face lumină în cazul speculațiilor privind reținerea sa de ieri. Acesta scrie pe pagina sa de Facebook că ieri a conlucrat cu Procurorii Anticorupție în cadrul mai multor măsuri pur procesuale pe marginea unei cauze penale.

Fostul funcționar scrie că după o zi plină de măsuri pur procesuale pe marginea unei cauze penale, efectuate și iîn incinta Primăriei Bălți, ar vrea să vină cu anumite clarități la multiplele speculații izvorâte dintr-un screen shot al mesajului formulat și expediat de soția sa.

„1. Este mesajul despre impresia creată la moment, când am rugat soția sa îmi pregătească toate lucrurile de prima necesitate și mai ales să îmi dea costum sportiv! Primul lucru la care s-a gândit soția a fost reţinerea mea! Până la venirea mea în cctombrie 2015 în funcția de viceprimar, am fost avocat și deja anticipam care măsuri procesuale pot sa urmeze! Îmi pare rău că screen shot-ul emotiv al soției mele se folosește în alte scopuri decât personale! Căci, mai mult decât atât, soția nici nu a fost preîntâmpinata despre acest lucru!

2. Reținerea mea pe 72 de ore este o informație falsa! Aproximativ la 17.20 am ieșit din sediul Procuraturii Anticorupție!

3. De dimineața până seara, împreuna cu avocatul meu și procurorul pe caz, am lucrat pe marginea tuturor circumstanțelor invocate în actele procesual-penale și până la sfârşit, prin declarații detaliate am adus o claritate pe marginea tuturor întrebărilor iscate din partea organelor de drept, astfel încât, sa nu mai fie loc de orice temei de aplicare a oricăror măsuri preventive!

4. Falsa este și speculația precum s-a "negociat" participarea mea la alegerile locale din mai 2018 ca independent! O declar cu toată răspunderea, căci în perioada aflării mele în sediul Procuraturii am lucrat pe dosar! La 2 Ianuarie 2018, prin mesajul public am declarat foarte clar cauzele demisiei mele, și respectiv, revenirea mea la activitatea de avocat, fără a mă implica în activitatea publică!

5. Mă voi implica activ în toate măsurile procesuale demarate de Procuratura Anticorupție și, apropo, NU de CNA, doar cu un singur scop: pentru a afla adevarul! Și dacă organele de drept au careva întrebări pe marginea cauzei penale, atunci voi face claritate în răspunsuri!

6. Rog să nu se mai facă orice speculații și cel mai mult sa nu fie scornite orice genuri de scenarii pe seama mea, mai ales folosind niște mesaje personale, formulate pe fon emotiv!

7. Respect libertatea presei, însă, totuși, înainte ca astfel de informație să fie plasată public, dar mai mult, deja și comentată prin presupuneri speculative, rog foarte mult ca sursele sa fie verificate din punct de vedere al pertinentei acestora!”, comentează Șeremet.