Comisia Națională a Pieții Financiare (CNPF) a acceptat perfectarea licențelor pentru mai multe companii de asigurări printre care „Klassika Asigurări” care aparține primarului de Orhei, Ilan Shor și „Moldasig”, implicată într-un scnadal legat de supranumitul raiderul nr.1 în spațiul CSI, Veaceslav Platon.

În ședința din 5 martie, Consiliul de Administrare al CNPF a acceptat reperfectarea licențelor pentru dreptul de a desfăşura activitate în domeniul asigurărilor (asigurări generale), Companiilor de Asigurări „GALAS” S.A., „ASTERRA GRUP” S.A., „KLASSIKA ASIGURĂRI” S.A. și S.A. „MOLDASIG” prin substituirea anexelor la licențe cu includerea și excluderea, după caz, a adreselor de desfășurare a activității licențiate, precum și prin modificarea adresei juridice.

În acest context amintim că Deschide.MD a scris anterior că de când a fost reținut și condamnat supranumitul „raiderul nr. 1 din spațiul CSI”, Veaceslav Platon, mai multe companii s-au pomenit cu sechestru pe unele pachete de acțiuni peste noapte. Este vorba de companiile „Moldasig”, „Asito”, „Alliance Insurance Group” și băncile comerciale „Moldova-Agroindbank” și „Moldindconbank”, care erau în 2017 în căutare de cumpărători a acțiunilor.

Cele trei companii de asigurări din Republica Moldova: „ASITO”, „Alliance Insurance Group” și „Moldasig”, care figurau în unul din dosarele lui Veaceslav Platon, au mers în instanță în repetate rânduri pentru a cere judecătorilor ca să substituie sechestrul pus de Procuratura Anticorupție pe o anumită parte din acțiunile lor.

--------------------------- Astfel pe 15 februarie 2017, prima instanţă a admis cererile de substituire a sechestrului aplicat pe acțiunile acestor companii. Magistrații au decis să fie deblocate acțiunile majoritare a două companii - „Alliance Insurance Group” și „Asito” - și să fie emise noi acțiuni. Totodată, magistrații au decis să fie aplicat sechestru pe conturile bancare unde vor fi transmiși banii în urma comercializării acțiunilor nou emise. În cazul „Moldasig”, magistrații au decis să fie scos sechestrul de pe 18 imobile ale companiei și să fie aplicat sechestru pe surse financiare în valoare de 3 683 000 de lei.

Pe 5 mai 2017, Moldasig a anunțat scoaterea la vânzare 390 245 de acțiuni ordinare nominative nou emise de clasa I, la prețul inițial de 425,17 lei per acțiune, adică în sumă totală de 165 920 466 lei. De fapt, acestea substituie acțiunile anulate, care aparțineau grupului de acționari în cauză. Tot atunci, compania de asigurări a decis să scoată la vânzare și un pachet unic de 59 855 de acțiuni ordinare nominative nou emise de clasa I, la prețul inițial de 425,17 lei per acțiune, valoare totală fiind de aproximativ 25 448 550 lei. Astfel „Moldasig” a scos atunci la vânzare acțiuni în valoare totală de 191 369 016 lei.

La acest capitol amintim că încă un dosar deschis pe numele lui Veaceslav Platon a fost trimis în judecată pentru că ar fi coordonat sustragerea a peste 205 milioane lei, de pe conturile companiilor de asigurări „Moldasig” și „Alliance Insurance Group” care se aflau sub sechestru la sfârșitul anului 2016. Acest lucru urma să fie făcut printr-o schimbare fictivă de acționari la aceste companii.

„Schema” lui Platon și oamenii săi a fost aplicată după ce CNPF a blocat un grup de acționari pentru activitate concertată și a schimbat vicedirectorii la companiile de asigurare. Cei doi complici ai omului de afaceri urmau să sustragă banii din conturile curente şi de depozit ale celor două companii, prin transferarea lor în adresa altor societăţi comerciale din România, la fel controlate de Veaceslav Platon.

Cât despre „Klassika Asigurări”, presa a scris anterior că îi aparține primarului de Orhei, Ilan Shor, vizat în dosarul de delapidare a Băncii de Economii din Moldova.