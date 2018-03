Potrivit politiei, totul s-a intamplat in aceasta dimineata. Baiatul de 13 ani a ajuns la scoala, a intrat in sala de ore si astepta sunetul pentru a incepe lectia. Aflandu-se in sala, inainte ca sa inceapa lectia, copilul a lesinat. A fost chemata de urgenta ambulanta, insa, ajunsi la fata locului, medicii nu au mai putut sa-i faca nimic. Baiatul era mort.

Directorul institutiei spune ca baiatul are probleme cu inima. Tot autoritatile spun ca acesta era unicul baiat in familie si ca anterior a avut o interventie chirurgicala.