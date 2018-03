Peste 1.000 de sportivi profesionişti şi amatori din România şi din străinătate vor purta tricoul tricolor la cea de-a cincea ediţie a Maratonului Nisipului, pentru a celebra 100 de ani de la Marea Unire. Evenimentul sportiv internaţional se va desfăşura pe plaja din staţiunea Mamaia, scrie Mediafax.

Organizatorii Maratonului Nisipului spun că, prin acest gest, îşi doresc să transmită românilor de pretutindeni un mesaj de unitate şi mândrie, mai ales că la competiţia sportivă s-a înscris deja un grup semnificativ de sportivi din Republica Moldova, care îşi doresc să sărbătorească, prin alergare, alături de fraţii lor din România şi să sublinieze legăturile puternice pe care o are “aceeaşi naţiune despărţită de o graniţă”, după un secol de la Marea Unire.

“Anul 2018 are o însemnătate aparte pentru toţi românii de pretutindeni, deoarece se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire. Cu acest prilej, am pregătit o surpriză pentru toţi participanţii la Maratonul Nisipului ediţia a V-a. Cei peste o mie de sportivi amatori şi profesionişti vor alerga cu un tricou tehnic care poartă însemnele tricolorului, care simbolizează principiul egalităţii şi iubirea pe care o purtăm pentru toţi românii aflaţi în toate colţurile lumii. Am primit cu bucurie vestea că, şi în acest an, va participa un număr foarte mare de sportivi de peste Prut, astfel încât simbolistica Marii Uniri să fie şi mai profundă”, a arătat, într-un comunicat de presă, preşedintele Asociaţiei “SanaSport” şi organizator al evenimentului internaţional “Maratonul Nisipului”, Daniel Antonaru.



Maratonul Nisipului se adresează atât alergătorilor amatori, cât şi sportivilor de performanţă, şi conţine patru probe competitive - 5 kilometri, 10 kilometri, maraton şi semimaraton, precum şi crosul Family Run, de aproximativ un kilometru, care îi aduce mai aproape de sport, atât pe părinţi, cât mai ales pe copiii lor.

Maratonului Nisipului, eveniment internaţional aflat la a cincea ediţie, este între primele competiţii sportive de anduranţă din Europa care se desfăşoară integral pe nisip şi, în acelaşi timp, un mijloc inedit de promovare a sportului de masă şi a litoralul românesc la nivel internaţional.

„Cei care încă mai stau pe gânduri se mai pot înscrie până la 11 martie 2018 pe website-ul evenimentului www.maratonulnisipului.ro”, au mai anunţat organizatorii.

Maratonul Nisipului va avea loc în 25 martie pe plaja din Mamaia.