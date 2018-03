Un bărbat a aruncat o sticlă cu motorină în clădirea Parlamentului și a stricat un geam. Incidentul a avut loc astăzi, la prânz. Individul a fost reținut de către Trupele Speciale de Carabinieri. Potrivit polițiștilor, acesta era în stare vădită de ebrietate.

Primele cercetări au arătat că individul are 30 de ani și locuiește în Bălți cu mama. Femeia le-a spus oamenilor legii că fiul nu este la evidenţa medicilor psihiatri. Totuși, poliţiştii urmează să stabilească dacă acesta are sau nu probleme psihice şi dacă are antecedente penale. Bărbatul spune că nu are complici și nici nu se declară extremist. El a refuzat să discute cu echipa postului nostru de televiziune.

Polițiștii au deschis o cauză penală și urmează să stabilească toate circumstanțele incidentului.

"Dumnealui motivează precum că a comis un act de huliganism împotriva guvernării, nu este de acord cu conducerea Republicii Moldova", a spus Roman Batîr, ofițer superior de urmărire penală, IP Buiucani.

Bărbatul este cercetat pentru huliganism și riscă până la trei ani de închisoare.

Sursa: publika.md