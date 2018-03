În cele șase luni de activitate, Agenția pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale (ARBI) a pus sechestru pe un cont bancar, pe nouă unități de transport și 11 apartamente și terenuri. Valoarea totală a bunurilor ajunge la 3,8 milioane de lei. Informațiile au fost prezentate de către directoarea Agenției, Otilia Nicolai, la ședința Comisiei parlamentare juridice, numiri și imunități. Deputații din comisie au adresat mai multe întrebări legate de faptul că instituția ar avea rezultate sub aștepările societății. La rândul lor, cei chemați la raport au explicat că ARBI-ul se confruntă cu mai multe probleme care le împiedică buna desfășurare a activității, inclusiv probleme de logistică.

Potrivit Otiliei Nicolai, până în prezent nu a fost valorificat nici un bun infracțional pe care s-a pus sechestru, deoarece Guvernul încă nu a aprobat Regulamentul cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale sechestrate.



Șefa ARBI a mai spus că recent Parlamentul a extins competențele și atribuțiile instituției pe care o conduce, iar numărul angajaților a rămas neschimbat. Otilia Nicolai a vorbit despre necesitatea suplinirii statelor de personal cu încă 29 de unități, practic dublu față de cel existent.

„Chiar dacă agenția s-a extins, numărul angajaților a rămas neschimbat. Pe parcursul lunii noiembrie au fost evaluate necesități tehnico-materiale și de personal petru a consolida capacitatea funcțională a agenției. Pentru asta este nevoie de cel puțin 29 de oameni pentru a suplini statele de personal. Noi propunem alocarea suplimentară din bugetul alocat pentru CNA pentru această agenție", a declarat Otilia Nicolai.

Potrivit Otiliei Nicolai, Agenția se confruntă cu problema lipsei personalului calificat în domeniul urmăririi penale, efectuării investigațiilor financiare, dar și în domeniul IT. Totodată, instituția duce lipsă de tehnică performantă de calcul, echipamente de rețea și transport de serviciu.

Președinta comisiei, Raisa Apolschi a atras atenția asupra faptului că atunci când s-a discutat despre crearea ARBI, societatea și-a pus multe speranțe în această structură, iar rezultatul pare să nu fi fost pe măsura așteptărilor.

Cât despre numărul actual de 8 angajați ai ARBI-lui pe care Otilia Nicolai îl consideră prea mic pentru a face față volumui de lucru, deputatul Anatolie Zagorodnîi a atenționat că subiectul a fost pus în discuție încă la etapa când s-a votat crearea ARBI. Atunci inițiatorii proiectului au dat asigurări că cei 8 angajați vor fi deajuns.

Deputat Ion Casian a vrut să știe ce a întreprins Agenția în sensul recuperării miliardului furat:

„Miliardul a fost furat, ce a făcut agenția în acest sens? Societatea așteaptă. Care sunt pașii? S-a întreprins ceva, s-a recuperat ceva?”

În replică, directorul Centrului Național Anticorupție, Bogdan Zumbreanu, a precizat că agenția nu poate să aleagă dosarele pe care le gestionează, acestea parvenind de la Procuratură.

„Legislația prevede că Agenția nu are un rol proactiv de a decide pe care dosare anume își desfășoară activitea. Noi activăm în baza cauzelor care se află în gestiunea Procuraturii. Recent am primit solicitări de la Procuratură să întreprindem măsurile prevăzute de Codul de procedură penală referitor la investigațiile financiare. Este o procedură anevoiasă, și se întreprind deja pașii neccesari pentru indentificarea urmelor acestor bani. Nerespectarea procedurilor va duce la imposibilitatea recuperărilor acestor bani. Agenția deja are o comunicare strânsă cu BNM cu Banca Mondială și cu cei de la Kroll. Detalii nu vă putem oferi din cauza clauzelor de confidențialitate”, a precizat directorul CNA.

Agenția pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale a fost creată pe 30 martie 2017.