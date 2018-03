Anunțul lui Andrei Năstase că PPDA va avea propriul candidat la alegerilor locale pentru Primăria Chișinău și pentru cea din Bălți, generează opinii împărțite. Analistul Oazu Nantoi consideră că n-ar fi grav dacă PAS și PPDA ar merge în alegeri cu candidați separați, în timp ce Anatol Țăranu se declară convins că această strategie va duce la pierderea alegerilor la Chișinău, ceea ce ar genera pierderea repetiției generale în perspectiva alagerilor parlamentare.

Liderul Partidului Platforma „Demnitate și Adevăr”, Andrei Năstase, este convins că anume un candidat al formațiunii pe care o conduce ar trebui să fie candidatul comun al „forțelor politice antioligarhice” pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău. Acesta a precizat că a informat-o Maia Sandu că PPDA va avea propriul candidat și a solicitat sprijinul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), dar deocamdată nu a primit niciun răspuns.

La rândul său, Secretarul General al PAS, Igor Grosu, fiind sunat de Ziarul NAȚIONAL să comenteze declarațiile lui Andrei Năstase, a evitat să ofere un răspuns. Acesta nu a dorit să spună dacă PAS va susține candidatul PPDA sau va avea propriul candidat. Igor Grosu a precizat că Maia Sandu va participa diseară la o emisiune televizată, iar în cadrul acesteia va oferi toate răspunsurile la întrebările noastre.

Între timp reproterii Deschide.MD l-au sunat pe Oazu Nantoi și pe Anatol Țăranu pentru obținerea unor comentarii pe marginea situației create. Iată ce ne-au declarat ei:

„Este noțiunea de miță în sac. Dacă PPDA are un candidat, bine ar fi să ni-l prezinte, să-l vedem, să-l pipăim, să-i vedem biografia, faptele eroice din trecut și capacitatea de a face eroism pe viitor. Al doilea moment: funcția de Primar General sau al Bălțiului într-o manieră falsă, în opinia mea, este politizată. Spun asta în calitate de fost candidat la funcția de Primar în 2015. Atunci un oarecare Vanea Ceban l-o tras de urechi pe Dorin Chirtoacă și Dorin Chirtoacă o înțeles atunci că în spatele lui Vanea Ceban vin tancurile rusești și cam cu asta campania electorală s-a terminat. Mă refer la pretinsa geopolitică. Eu personal nu văd nimic strașnic dacă și PPDA și PAS vor înainta câte un candidat. Spun asta deoarece alegerile locale sunt diferite de alegerile parlamentare. Nu e cazul să tragem concluzii nici optimiste, nici apocaliptice din ceea ce spune domnul Andrei Năstase.

Alegerile sunt un test și dacă PAS și PPDA vor participa cu candidați separați atunci ei vor avea cifre în plus pentru a se așeza la masa de negocieri în perspectiva creării unui bloc electoral comun la alegerile parlamentare. Asta e părerea mea. Odată cu alegerile locale nu se sfârșește lumea, mai ales că problemele în R.Moldova sunt de altă natură.

Trebuie să atragem atenția că atât PAS, cât și PPDA, fiind constituiți la sfârșitul lui 2015 nu prea au experință de concurență moldovenească la alegeri, cu excepția alegerilor prezidențiale. Așa că nu au decât să acumuleze experiență ca să se pregătească pentru parlamentare. Noi cunoaștem că PD nu are capacitatea de a acumula un vor pozitiv în Chișinău, socialiștii la fel, așa că relax!”.

„Este o declarație care după părerea mea nu se bazează pe o entiză lucidă a situației electorale la Chișinău. Făcând această declarație, domnul Năstase a pus propriul interes mai presus decât interesele partidelor proeuropene per ansamblu. După părerea mea, Năstase nu are nicio șansă să câștige îndeosebi aici la Chișinău unde rolul mass-media va fi foarte puternic, iar Năstase are mai multe schelete în dulap și aceste schelete vor fi scoase la suprafață, vor fi fluturate de către dușmanii partidei proeuropene. În așa fel DA va sparge frontul comun la alegerile locale din luna mai. Eu sper că această declarație nu este una finală și PPDA va avea capacitatea și luciditatea de a revizui această poziție a sa care este una nocivă și în detrimentul interesului major al partidelor proeuropene.

Chiar dacă PAS ar susține candidatura lui Andrei Năstase, Năstase nu va câștiga alegerile. Șansele lui vor crește, dar nu într-atâta ca el să poată câștiga alegerile. Ideea care la timpul său a fost inițiatiă de Mișcarea Civică Europeană despre necesitatea formării unui front comun cu participarea partidei proeuropene per ansamblu, cu participarea obligatorie a segmentului unionist rămâne valabilă și poate și mai valabilă pentru scrutinul de la Chișinău unde electoratul este unul conștient, iar divizarea pe filiera europeană - euroasiatică este foarte precisă și concludentă.

Unica șansă pentru proeuropeni este desemnarea unei candidaturi comune care să nu aibă afiliere politică foarte precisă, numai în aceste condiții să adunăm putem să adunăm toate partidele proeuropene laoalaltă ca să câștigăm alegerile de la Chișinău. În caz contrar, com piere alegerile de la Chișinău și pierderea lor înseamnă pierderea repetiției generale în perspectiva alagerilor parlamentare. Asta înseamnă că partida proeuropeană va merge în alegerile parlamentare cu un eșec care cu mult le va micșora șansele”.