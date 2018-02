Șeful PCCOCS lansează acuzații dure în adresa Direcției „Antidrog” din cadrul Inspectoratului Național de Investigații (INI) al IGP. În cadrul conferinței de presă susținută azi cu ocazia unei capturi de 84 kg de heroină documentată în comun cu ofițerii Poliției de Frontieră, Nicolae Chitoroagă a spus că cei de la „Antidrog” ar trebui „să ia conspecte de la PF” și să nu se mai ocupe „cu cazuri pornite pe câteva paie de mac”. În replică, șeful de „Antidrog”, Ion Țurcanu”, a declarat pentru Deschide.MD că ei tot au lucrat inițial pe acest dosar, iar cât privește activitatea lor în general, ea se focusează pe lucrul cu ofițerii de investigații din inspectoratele teritoriale, acolo unde polițiștii nu au abilități în combaterea la astfel de infracțiuni.

Șeful PCCOCS a declarat că instituția pe care o conduce lucrează constructiv cu mai multe subdiviziuni ale MAI și Serviciului Vamal, înafara de Direcția Antidrog.

„Un moment foarte important la care eu vreau să atrag atenția: În cadrul INI ca organ central activează o așa direcție care se numește Direcția Antidrog. Ceea ce ce s-a întâmplat cu operațiunea dată, rezultatul monitorizării, documentării și realizării acestei operațiuni de către Poliția de Frontieră, modul și abordare a colegilor de la PF îmi sugerează gândul din ce în ce mai insistent că cei de la Direcția Antidrog ar urma să ia conspectul de la PF, pentru că pe parcursul a un an și jumătate PCCOCS care se ocupă de crima organizată, iar realizarea narcoticelor nu poate să fie înafara unor grupări criminal organizate.... [n.r. gând nefinalizat]. Noi de fiecare dată când am avut operațiuni poate mai puțin importante, dar nu cu mult mai puțin importante, de fiecare dată am putut realiza aceste operațiuni cu implicarea polițiștilor de la combaterea omorului, direcția combaterea crimei organizate, acum cu PF, cu colegii de la Serviciul Vamal, înafară de direcția fondată și menită anume pentru combaterea acestor cauze și nicidecum cu cazuri de punere în circulație a unor cantități minime de paie de mac pe la Drochia sau pe la Basarbeasca ori pe teritoriul altor subdiviziuni teritoriale”, a declarat Nicolae Chitoroagă cu referire la Direcția Antidrog.

„Nu spun acest lucru în legătură cu faptul că acele capturi ar putea fi mai puțin importante, spun lucrul dat pentru că în fiecare subdiviziune teritorială activează IP-le cu 20-30-50 de colaboratori de investigații operativi și acei colaboratori ar putea să facă față acelor cazuri care se referă la paiele de mac și altele. Această subdiviziune [Direcția Antidrog] trebuie să se ocupe cu astfel de cazuri: asociații criminal-organizate care au fost deconspirate de PF în comun cu PCCOCS”, a continuat Nicolae Chitoroagă.

Rugat de jurnaliști să spună dacă declarațiile de mai sus reprezintă acuzații de incompetență, procurorul a spus că asta este interpretarea reporterilor și că el de fapt a venit cu un sfat în adresa celor de a Antidrog.

La rândul său, șeful Antidrog, Ion Țurcanu, a declarat pentru Deschide.MD că subdiviziunea pe care o conduce a făcut parte din grupul de investigație pe dosarul respectiv, „dar la momentul când ne-am intersectat cu colegii de la PF, i-am lăsat pe ei să continue documentare grupării criminale care distribuie și comercializează droguri pe teritoriul țării”.

„Altfel spus, era mai mult de competența Poliției de Frontieră de aceea i-am lăsat să continue cazul. Domnul Pitel poate confirma acest lucru. Noi întodeauna de bucurăm de concurența asta sportivă care este între serviciile de investigație și bravo colegilor de la frontieră pentru că au reușit și au realizat cu succes operațiunea. Dar în acești doi ani de zile în care Poliția de Frontieră a documentat cazul respectiv, direcția Antidrog a reținut foarte multe grupări care au crescut pe teritoriul țării și pe care i-am pus într-un final acolo unde le este locul - la pușcărie. Acest lucru l-am făcut inclusiv cu PCCOCS”, a declarat Țurcanu.

Șeful de la Antidrog a spus că angajații săi într-adevăr nu prea lucrează pe dosarele din gestiunea PCCOCS.

Noi lucrăm pe cauzele gestionate de procuraturile raionale în comun cu ofițerii din subdiviziunile teritoriale. Conform statelor de personal noi suntem 30 de angajați care acoperă tot teritoriul R.Moldova. Noi nu avem direcții specializate antidrog în raioanele R.Moldova. Prin urmare, competența noastră prevede și instruirea angajaților din teritoriu cum să combată astfel de infracțiuni, organizarea și funcționarea acestor servicii de investigații pe placul conducerii IGP. De aceea și organizăm operațiuni pe întreaga țara”, a mai spus el.

La finel, Țurcanu a declarat că în scurt timp ofițerii Antidrog vor ieși în conferințe comune cu PCCOCS în care vor detalia anumite cazuri în care au reținut capturi mari de substanțe narcotice, dar nu au fost mediatizate pentru că grupările criminale sunt investigate în continuare.

Aprecierile și momentul în care au fost prezentanți drept exemplu, i-au cam „fâstâcit” pe cei de la Poliția de Frontieră prezenți în conferință (în dreapta: Fredolin Lecari - șeful PF și Oleg Bucătaru - șef de serviciu în cadrul direcței investigații speciale).