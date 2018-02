Primarul interimar Silvia Radu a mers azi-dimineață la ora patru la Regia „Autosalubritate„ pentru a-l prezenta pe noul director. Ora matinală este motivată prin faptul că angajații întreprinderii merg în teren, la muncă, la primele ore ale dimineții.

„Am fost cu o zi înainte la Regia „Autosalubritate” pentru a prezenta angajaților pe noul director. Însă angajații nu au fost prezenți, pentru că se aflau în teren, iar eu nu am fost anunțată cu claritate că acest lucru nu este posibil în acea zi. De aceea, am decis să merg la ei astăzi, la ora 4:00, înainte ca ei să meargă în teren. Am discutat cu angajații întreprinderii și le-am spus că în cazul în care vor apărea probleme, voi fi mereu gata să mă implic”, a declarat Silvia Radu.