Unul din șase profesori care activează astăzi în școlile din Republica Moldova este de vârsta pensionării, arată datele oficiale. Criză de profesori se înregistrează, de regulă, în localitățile mici, unde absolvenții la Pedagogie refuză să vină. Acolo poți întâlni situații devenite obișnuință în Moldova – profesori pensionari readuși în școală sau dascăli care predau câte trei discipline diferite.

Portalul gazetadesud.md a studiat situația în două școli din raionul Hâncești.

În gimnaziul din satul Obileni, r-nul Hâncești, satul devastat de inundațiile din anul 2010, jumătate din numărul de profesori sunt pensionari, iar unii dintre ei predau câte două discipline.

De exemplu, chimia o predă tot un pensionar, care a împlinit 62 de ani. Un alt profesor în etate predă limba rusă și face naveta din satul vecin Cotul Morii.

La câteva zeci de kilometri de Obileni, în liceul „Universum” din satul Sărata Galbenă, raionul Hâncești, 14 din 39 de cadre didactice sunt tinere cu vârsta de până la 35 de ani. Școala are peste 600 de elevi din șase sate. Profesori tineri predau și în clasele primare, și în cele gimnaziale sau liceale. Majoritatea a venit aici în baza îndreptărilor de la facultate și au rămas să muncească și după ce le-a expirat termenul de trei ani, în care au beneficiat de îndemnizații și înlesniri de la stat.

La fel ca la Hâncești, situația e dificilă în întreaga țară. Potrivit datelor de la Biroul Național de Statistică, doar unul din zece profesori care activează astăzi în școli are până la 30 de ani. Unul din doi profesori are o vechime pedagogică de peste 20 de ani. Totodată, fiecare al șaselea profesor are peste 60 de ani.

Sursa: gazetadesud.md