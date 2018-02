Ultimul week-end al lunii februarie va fi unul de iarnă autentică. Mercurul din termometre va scădea mult sub zero grade și se vor înregistra precipitații sub formă de ninsoare.

Astfel, în capitală vom avea sâmbătă temperaturi de -3 până la -2 grade Celsius în timpul zilei. Duminică va fi și mai frig, mercurul în termometru coborând până la o minimă de -9 grade Celsius.

La nord gerul va fi mai pronunțat. Locuitorii din Bălți vor avea parte sâmbătă de minime de -9 grade Celsius, iar duminică se vor înregistra temperaturi minime care vor coborî până la -16 grade Celsius.

Temperaturile negative vor fi predominante și în sudul R. Moldova, acolo unde minimele de azi vor atinge -2 grade Celsius, iar cele de mâine vor atinge -5 grade Celsius.

Meteorologii avertizează că gerul va fi prezent și săptămâna viitoare, temperaturile putând să atingă minime de -19 grade Celsius pe timpul nopții.