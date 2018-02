Liderul PAS Maia Sandu a fost audiată astăzi la Centrul Național Anticorupție privind autenticitatea semnăturii sale pe denunţul asupra anumitor persoane cu funcţii de răspundere din cadrul Agenţiei Naţionale de Reglementare în Energetică (ANRE).

„A fost, în primul rând, o ședință de confirmare a denunțului. Procurorul m-a întrebat dacă eu am semnat denunțul și i-am spus că da. În plus,, am reiterat ceea ce am scris în denunț. Am cerut tragerea la răspundere a persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul ANRE, pentru că n-au ajustat tarifele la gazele naturale în anii 2016, 2017 şi 2018. Din cauza inacțiunii acestei autorități publice, cetățenii Republicii Moldova au plătit cu peste 1,5 miliarde de lei mai mult faţă de costurile reale ale furnizorului de gaze S.A. „Moldovagaz”. Am făcut referință la calculele prezentate, făcute publice de mai mulți experți, și am înțeles că și ei urmează să fie audiați pentru a oferi detalii”, declarat Maia Sandu.