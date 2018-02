Mai multe școli din Republica Moldova și din județul Harghita, România, vor derula în acest an activităţi educative şi culturale comune dedicate Centenarului Marii Uniri.

Proiectul este inițiat de Asociaţia Învăţătorilor Harghiteni. Preşedintele asociației, inspectorul şcolar Elena Mîndru, a declarat joi, pentru AGERPRES, că prin proiectul intitulat „Ambasadorii limbii şi culturii române" se vor organizarea evenimente comune, care vor contribui la comunicarea în limba română, la consolidarea relaţiilor şi a parteneriatelor între cadrele didactice, între elevi şi părinţi, dar şi „la păstrarea zestrei noastre comune: istorie, limbă, port şi tradiţii”.



La proiect participă 13 şcoli din Harghita, majoritatea din zona de Nord a judeţului, şi 13 şcoli din Republica Moldova.



Elevii şi cadrele didactice din şcolile din Harghita şi Republica Moldova vor desfăşura activităţi cu teme precum: "Limba noastră-i o comoară-Mihai Eminescu şi Grigore Vieru în literatura română" sau "O singură limbă, o singură ţară-27 martie în istoria poporului nostru".



De asemenea, vor avea loc vizite de studiu în Harghita, respectiv în Republica Moldova, iar echipe de copii şi profesori de la şcolile din Republica Moldova vor participa la tradiţionalul festival folcloric din comuna harghiteană Sărmaş, intitutal "Cântec, joc şi voie bună!".



Proiectul mai prevede şi participarea elevilor din Republica Moldova la manifestări dedicate Zilei Naţionale a României, urmând ca aceştia să celebreze Centenarul Marii Uniri, pe 1 Decembrie 2018, alături de românii din Miercurea Ciuc, România.



Inspectorul Elena Mîndru a punctat faptul că, printre obiectivele specifice ale proiectului se numără educarea elevilor în spiritul valorilor naţionale comune prin participarea la evenimente dedicate Centenarului Marii Uniri, dar şi crearea, în cadrul şcolii, a unui centru educaţional de valorificare a culturii române, a tradiţiei şi a obiceiurilor, a costumelor populare, a istoriei, a religiei, a educaţiei în spaţiile de comunicare românească.



Totodată, Mîndru consideră că principala dimensiune a Centenarului Marii Uniri este una educativă, iar prin educaţie, copiii pot duce mai departe spiritul generaţiei de la 1918



„Pentru România, anul 2018 este un an al unităţii de neam şi de credinţă. Şcoala are misiunea de a face, prin educaţie, un recurs la memoria istoriei neamului românesc, iar Centenarul să devină un moment de reflecţie profundă concretizat în activităţi cu elevii, profesorii şi membrii comunităţilor din care aceasta face parte. Principala dimensiune a centenarului este, aşadar, cea educativă, pentru ca generaţiile actuale de elevi să-şi însuşească valorile, atitudinile şi convingerile patriotice şi să înţeleagă mesajul şi sacrificiile generaţiei Marii Uniri. În acest context, consider că, prin derularea unui proiect de parteneriat educaţional precum cel iniţiat de noi, "Ambasadorii limbii şi culturii române", pentru copiii din judeţul Harghita şi cei din Republica Moldova este o oportunitate de a putea sărbători împreună Centenarul, de a simţi şi trăi evenimentul ca fiind unul marcant pentru istoria noastră comună", a declarat Elena Mîndru.

