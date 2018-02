Primarul suspendat Dorin Chirtoacă a recuzat astăzi judecătorul și procurorul care instrumentează dosarul său. motivul ar fi că nu a fost prezentat tot dosarul în care este vizat. De cealaltă parte, procurorul spune că apărarea cât și primarul înaintează cereri neîntemeiate în mod abuziv pentru a trece la examinarea în fond a dosarului.

Ședința de judecată de astăzi a fost amânată în urma depunerii cererilor de recuzare a judecătorului dar și a procurorului. Primarul suspendat a declarat presei că astăzi procurorul trebuia să prezinte integral materialele din dosar, însă a adus doar câteva declarații ale lui Gamrețki și Grozavu.

„Procurorul susține că eu nu am nicio atribuție și nu sunt vizat în dosarul de atunci din 2015. Tot procurorul spune că nu am atribuții la falsificarea licitației. De asta am decis să cer instanței să fie încetată urmărirea penal. Lucrurile sunt absurde și au un susbstrat politic care are scop să mă scoată din primărie. Noi am cerut și recuzarea judecătorului pentru că nu poate să-i mai ceară procurorului să prezinte toate actele din dosar”, a declarat Dorin Chirtoacă.