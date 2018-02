Centrul Național Anticorupție a publicat interceptări audio în care apar unii membri ai grupului infracțional care au fost reținuți astăzi de Procuratura Anticorupție și ofițerii CNA.

Din interceptări se înțelege că un funcționar de la primărie discută cu un expert tehnic atestat dar sunt și discuții între capii rețelei.

Vedeți mai jos stenograma discuțiilor:

I – Так, милионар б., милионар б. гребанный. În centrul Rîşcanovcii îi fac oficiu, un oficiu ca în poveste şi el încă б… ломает дурочку.

L – А что он ломает дурочку , что он хочет?

I – Все хотят бесплатно б…, а бесплатно...

L – Ей, бесплатно „сыр в мышеловке”!

I – Да, вот, вот, за бесплатно...Liuda, uite încoace, anul trecut înaintea Paştelui eu m-am dus şi m-am înţeles, era Andrian încă la Pretură, m-am înţeles cu Andrian, m-am înţeles cu băieţii, în Centrul Rîşcanovchi, am venit repede cu tractorul, în vinerea Paştelui o săpat groapa. În timpul ista repede o venit poliţia, o venit aceia, aceia, eu pe toţi i-am liniştit am zis: Так!тише!, ша, ша! Cu A…p şi cu C…r, în centru i-am făcut un oficiu amuia, să vezi ce oficiu, сказка, la primul etaj şi-o făcut din două o mai făcut o cameră şi încă jos subsol şi-i un oficiu, la trei oficii o mai făcut şi scară şi are jos încă ospătărie şi are mai în scurt... Şi el încă amu îmi începe... Păi pe mine asta nu mă interesează ce-aţi făcut voi. Дай мне что положено!!! Б…ь!

L – Н. Х. С.!

I – Nici autorizaţie, nici certificat de urbanism, nici nimic, nimic, nimic, nimic. O trebuit luaţi în furci. B…!

Capul reţelei discută cu expertul tehnic atestat

I - Şi eu i-am spus: Văi omule, eu îţi mai explic odată că conform Hotărîrii de Guvern 175, construcţiile neutorizate nu se recepţionează, înţelegi? Tu în genere nu ai nici măcar să ai certificat de urbanism informativ, dar tu nu ai nimic. Tu nu ai nici un document. În baza la ce să-l recepţionez?

D – A să umble prin bazar şi o să vină înapoi.

L – Eu o să am nevoie de DVS.

D – Mă sunaţi.

L – Da, bine.