Găgăuzia este consecventă în ceea ce privește nesupunerea față de legile adoptate de autoritățile centrale. Așa cum a promis bașcanul Irina Vlah, pe teritoriul autonomiei vor fi retransmise emisiunile informativ-analitice din Rusia în ciuda legii anti-propagandă adoptate de legislativul de la Chișinău. Contactat de reporterii Deschide.MD, directorul executiv al Teleradio Găgăuzia nu ne-a furnizat nicio opinie asupra acestui aspect.

Ieri, 12 februarie, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a amendat mai multe posturi tv și radio pentru că, până la data de 9 februarie, nu au prezentat noile concepții generale ale serviciilor de programe.

Printre radiodifuzori se enumeră și postul de radio „GRT FM”, care aparținie companiei publice „Teleradio Găgăuzia”, precum și postul de televiziune „TV – Găgăuzia”, care, la fel, aparține companiei publice „Teleradio Găgăuzia”.

Am încercat să luăm legătura cu reprezentanții „Teleradio Găgăuzia” și, după câteva apeluri eșuate, am reușit să discutăm cu directorul executiv Vladimir Kılçık, care ne-a salutat respectuos, dar ne-a închis imediat telefonul după ce a înțeles despre ce subiect vrem să vorbim. Am mai sunat de câteva ori la directorul executiv, dar nu ne-a mai răspuns nimeni la telefon.

Președintele Consliului Coordonator al Audiovizualului, Dragoș Vicol, a explicat pentru DESCHIDE.MD că după amenda de 5000 de lei urmează amenda graduală. Primul grad presupune o amendă de la 40 la 70 de mii de lei, a doua de la 70 la 100 de mii de lei și finalmente se retrage licența de emisie.

„Eu regret că ei au luat această poziție și nu vor să se conformeze, fiindcă noi nu le cerem lor decât lucruri general-valabile din contextul legii și trebuie să se conformeze. Sigur că vor urma și alte sancțiuni. Ei au o perioadă până la pe data de 15 februarie, până atunci trebuie să prezinte concepțiile generale ale serviciilor de programe, iar în situația în care nu o vor face îi vom amenda. Ei nu se pot eluda de la responsabilitățile față de lege”, ne-a explicat Vicol.

Acesta a precizat că există o procedură în instanța de judecată care permite examinarea în termen restrâns a cazurilor de retragere a licenței. Astfel în maxim 40 de zile poate exista o decizie finală și irevocabilă în acest sens.

Amintim că ieri au intrat în vigoare prevederile Legii privind modificarea și completarea Codului Audiovizualului. Radiodifuzorii și distribuitorii de servicii media aflați sub jurisdicția Republicii Moldova urmau ca, până la data de 9 februarie curent, să prezinte noile concepții generale a serviciilor de programe, conform legii anti-propagandă.

Nu au prezentat spre aprobare concepțiile respective două posturi de radio și 9 de televiziune.

Posturi de radio: „GRT FM” și „ART FM”.

Posturi de televiziune: „TV – Găgăuzia”, „VTV”, „TV Rain”, „ART TV”, „Axial TV”, „Moldova 2”, „ Prut TV”, „RTR Moldova” și „Ren Moldova”.

Radiodifuzorii respectivi au fost amendați cu 5000 de lei și li s-a prelungit până la 15 februarie termenul de prezentare a noii grile de programe.