Un fost Ambasador moldovean a atacat în instanță rechemarea sa din funcție. Este vorba despre Iurie Reniță, fostul reprezentant diplomatic al Republicii Moldova în Belgia, Luxemburg şi NATO. Reniță a declarat acest lucru la ediția din această seară a emisiunii „Punctul pe azi” de la TVR Moldova.

El spune că a mai trecut printr-o experiență asemănătoare în perioada comuniștilor, de aceea speră că și de această dată instanța îi va face dreptate. Diplomatul este convins de acest lucru având în vedere că nu ar fi existat niciun argument legal pentru rechemarea sa din funcție.

„Se acționează după formula că Ambasadele sunt un SRL. Domnule nu faci parte din gașca noastră, pleacă! Și mai este un detaliu: încerc să îmi explic decizia prin faptul că eu am fost susținut politic de PL, dar eu sunt diplomat de carieră pentru că am lucrat peste 20 de ani in MAEIE. V-aș zice că acesta a fost efortul maxim intelectual al lui Galbur când a argumentat că eu am fost numit pe criterii politice. Altceva nu a putut inventa. Nu a existat niciun argument ca să fiu revocat”, a declarat Reniță precizând că decizia ar fi fost luată de Vlad Plahotniuc după o discuție cu Iurie Leancă și fostul ministru de Externe, Andrei Galbur.

Vom aminti că Iurie Reniță a fost retras din funcția de Ambasador al Republicii Moldova în Belgia, Luxemburg şi NATO în luna noiembrie a anului trecut. Ministrul de Externe, de atunci a explicat faptul că diplomatul a fost numit cu sprijinul PL - partid care se retrase de la guvernare. În locul lui Reniță a fost numit, fost viceministru de Externe, Lilian Darii.