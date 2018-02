Foto: People in Need Moldova

Caz remarcabil de succes în afaceri, dezvoltat în zona rurală a Republicii Moldova. Un tânăr a lansat la Sofia, Drochia brandul "Live Fruit" - pomuşoare de aronie, produs prin excelenţă ecologic, pe care le cultivă pe cinci hectare. El a fost sprijinit în această acţiune de USAID Moldova, cu partenerii People in Need Moldova şi Agenţia Cehă pentru Dezvoltare.

Cu șase ani în urmă, Vitalie Pintilei a creat „Pronat-Agro” SRL, fiind hotărât să activeze în agricultura ecologică, deși nu cunoștea toate detaliile specifice acestui sector. Și-a pornit afacerea cu entuziasm, din dorința ca el și cei din jur să mănânce sănătos, și, odată cu trecerea timpului, pasiunea lui pentru ceea ce face a devenit tot mai mare.

Acum, Vitalie deține o plantație de cinci hectare de aronie, care se întinde în satul Sofia, raionul Drochia. Primul hectar l-a plantat în primăvara anului 2013, cu puieți de arbuști de aronie, importați din Serbia. La scurt timp, s-a adresat la Ministerul Agriculturii pentru a se înregistra ca operator în agricultura ecologică. După perioada de conversie, care înseamnă trei ani de tranziție de la agricultura convențională la cea ecologică, Vitalie s-a putut bucura de prima recoltă ecologică în luna august 2016.

„În agricultura ecologică, trebuie nu să tratezi, dar să previi”, subliniază tânărul fermier. Aceasta înseamnă că sănătatea solului, a apei, aerului, a produselor agroalimentare, dar și a oamenilor este pe prim-plan pentru fermieri. USAID Moldova, împreună cu partenerii People in Need Moldova și Agenția Cehă pentru Dezvoltare, încurajează asemenea practici în agricultură și susțin fermierii care intră în circuitul ecologic. Ajutând agricultorii să cultive cu grijă pământul și să crească fructe și legume nu doar gustoase, dar și sănătoase, noi - susţin sursele citate - ajutăm Moldova să ofere produse calitative și competitive, căutate de cumpărătorii din țară și de peste hotare.

Suportul pentru afacerea lui Vitalie a venit în câteva etape. La început, el a colaborat cu specialiști ca să elaboreze brandul „Live Fruit”, pentru a diferenția produsele din aronie pe piața autohtonă. Mai târziu, el a primit un grant pentru a-și procura o uscătorie care folosește energia solară ca să usuce pomușoare sau fructe, fiind singurul fermier din țară care deține un asemenea tip de echipament. În anul 2016, el a început construcția unei camere frigorifice, utilizând atât resurse proprii, cât și cele oferite de către donatori. Toate acestea l-au ajutat să se pună pe picioare și să se poată concentra asupra produsului său.

Pomușoarele de aronie – rodul muncii lui Vitalie – sunt, deocamdată, un produs nou pentru consumatorii din Moldova. Totuși, aronia are șanse să fie solicitată pe piață datorită vitaminelor și proprietăților antioxidante pe care le are, dar și datorită faptului că este benefică pentru persoanele care au diabet sau hipertensiune arterială. În stare proaspătă, congelată, uscată sau sub formă de suc (presat la rece şi îmbuteliat în sticle de 0,33 și 0,5 litri), aronia este mândria lui Vitalie. „Am elaborat instrucțiunea tehnologică, am elaborat standardul de firmă, am făcut toți pașii care trebuie, ca să ai un produs care să ajungă pe rafturile lanțurilor de supermarketuri”, spune el, știind cât de importantă este încrederea cumpărătorilor.

Dificultățile și riscurile nu l-au ocolit pe Vitalie, însă el a găsit de fiecare dată forțe să meargă mai departe. Una dintre primele probleme cu care s-a confruntat a fost gândacul păros, dăunător ce atacă arbuștii de aronie atunci când înfloresc. Dacă alți fermieri ar fi stropit plantația cu produse de uz fitosanitar, care acționează repede, însă afectează pomușoarele cu substanțe chimice, atunci Vitalie a găsit o soluție și eficientă, și inofensivă pentru aronie, dar și ieftină – capcanele feromonale. Într-o singură capcană, el prindea în jur de o mie de gândaci pe zi, continuând să folosească astfel de capcane ori de câte ori este nevoie.

O altă problemă a fost procesarea pomușoarelor pentru a obține suc de aronie. Marile fabrici din țară, care produc sucuri și conserve și au linii de procesare uriașe, nu au preluat cele șapte tone de aronie pe care le avea Vitalie. El a apelat la un procesator mai mic, unde putea presa pomușoarele, fără însă a putea pasteuriza și ambala sucul. „Atunci când faci un produs, trebuie să ai un proces tehnologic complet, ca să poți asigura calitatea. Într-un final, am găsit un procesator și mai mic decât acela, care face totul manual, dar în schimb îmi poate garanta calitatea produsului”, spune Vitalie, mulțumit că a depășit și această dificultate.

Sunt câteva lucruri care îl motivează pe tânărul fermier să rămână în sectorul agriculturii ecologice. În primul rând, este faptul că le propune consumatorilor produse sănătoase din aronie, că poate exporta pomușoarele la un preț avantajos, dar și că poate economisi pe îngrășăminte chimice sau substanțe de uz fitosanitar.

Deși nu a ajuns încă la etapa când poate să-și vândă produsul în masă, Vitalie se gândește deja la ceea ce urmează. Pentru anul 2018, el își propune să promoveze sucul de aronie într-un lanț de supermarketuri din Chișinău, prin degustări și informarea cumpărătorilor despre cât și cum să consume acest suc. Pentru a fi în pas cu tehnicile moderne de promovare, el va publica articole pe rețelele de socializare, ceea ce îl va ajuta să fie mai aproape de consumatori.